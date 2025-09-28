Bir hafta Bir Yazar: Şerife Gülay

Gülay Hanım, öncelikle sizleri tanıyabilir miyiz?

Memnuniyetle. Ben Şerife Gülay. Yazı hayatında mahlas olarak Gülay Ca olarak biliniyorum. Yozgat’ın Çayıralan ilçesi Curali köyü doğumluyum. Kayseri de ikamet ediyorum.

Üç erkek bir kız olmak üzere, dört çocuk annesiyim.

İlk okul çağlarında, ailemle birlikte, yurt dışına gittim orada yaşadım. Türkiye’de evlilik yaptım. Ve eğitimlerime devam ettim. Okuma hevesim çok yüksek, hiç bitmedi hâlâ devam ediyor. Çok yönlü bir eğitim hayatım oldu, başörtüsü engelinden dolayı, dışarıdan okudum. Özel olarak ilahiyat bilgileri, tasavvufi eğitim ve hizmetlerinde bulundum. Bunlarla birlikte meal, tefsir çalışmalarımız ve kamuda ders verme faaliyetlerimiz oldu. Ayrıca sosyoloji ve psikoloji eğitimleri aldım. Sanatsal faaliyetler olarak da, çalışmalarımız devam ediyor. Özellikle müzik alanında sanat müziği icrası ve bağlama çalma, türkülerimiz de ilgi alanımızda.

Pekala, Gülay Ca hanım diyelim bu sefer. Yazma serüveniniz nasıl başladı. Kimlerin yazma isteğinizin oluşmasında, yazma yeteneğinizin gelişmesinde etkileri oldu?

Yazmak çocukluk yıllarından beri, çok arzu ettiğimiz, bir aşktı, bizim için. Edebiyata merakımız ise, yine çocuk yaştan itibaren vardı. Lâkin şartlar el vermediği için, olgunluk yaşlarında hayata geçirdik...

Gülay Hanım her yaş grubundan yazma isteği olanlar var. Bu insanlara neler tavsiye edersiniz

Yazmaya hevesli olanlara naçizane tavsiyem, çok yönlü okumak ve çok donanım kazanmak için gayret göstermeleri. Milli manevi değerlerimizi, kültürümüzü iyi öğrenmeleri. Ve birikim sahibi olmalarını öneririm.

Kitaplarınızın, eserlerinizin isimlerini öğrenebilir miyiz?

İki kitabımız var. 3. kitabımız da yakında çıkıyor, basım aşamasında.

Yazılarımızı; sosyal medya da her gün paylaşıyoruz. İsteyenler FACE’den

Gülay ca olarak takip edebilirler

1.kitabımız, GÜL VURGUNU YÜREĞİM şiir kitabı. Milli manevi değerler, aile ve sevgi şiirleri olarak, kişisel gelişim ve ruh zenginliği için, faydalı bir kitap.

2. Kitabımız ise, VAROLUŞUN KIYISINDA isimli kişisel gelişim ağırlıklı, hayata bakış açısını, dünya ve ahirette fayda sağlayan, bilgilere haiz! Sıkılmadan okunacak bir kitap.



Gülay Hanım, Okuma-yazma serüveninizde anlatmak istediğiniz sizi çok etkileyen bir hatıranızı dinlemek isteriz.

Pandemiyle birlikte, sosyal hayat durunca, bizi tanıyan, Türkiye’de tek tefsir kitapları olan, Nida dergisi sahibi, Malatyalı Semra Kürün Çekmegil hocamızın ısrarlı teklifleriyle başladı. Bizlerde biriken bilgi ile yazma aşkı, üç yıldır aktif olarak devam ediyor.

Yurt dışında henüz on üç yaşındayken bize Kur'an öğreten hocamızın Türkiye’den getirdiği, Hekimoğlu İsmail'in meşhur Minyeli Abdullah adlı kitabını, odama uyumaya gittiğimde, gizli gizli okuduğumu hiç unutmuyorum. Işığımın yandığını fark eden annem duvara vururdu yat uyu diye. Azar azar okuduğum için. Aylar sürmüştü bitirmem.

Gülay Ca hanım söyleşi için vakit ayırdınız, teşekkür ederiz.

Bana bu fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.