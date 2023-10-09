Bir hafta bir yazar: Serkan IŞIK

Sayın Hocam, önce sizleri kısaca tanıyabilir miyiz?

Adım Serkan IŞIK, 1979 yılında Bünyan Karatay’da doğdum. İlköğrenimimi Kılıçaslan İlkokulunda, orta ve lise öğrenimimi ise Germirli AİHL’de tamamladım.

Erciyes üniversitesi 2002 yılında Beden eğitimi ve spor öğretmenliğini bitirdim. Yurtdışı görevinde bulundum. Halen Bünyan Naci Baydemir AİHL Müdürü olarak görev yapmaktayım.

Serkan Hocam yazma serüveni nasıl başladı? Yazma isteği ve yeteneğinin oluşmasında kimlerin katkı ve yönlendirmesi oldu?

Şiir yazma serüvenim Mustafa Germirli AİHL’ nde öğrenci iken tamamen kendi kendime bir hevesle başladı ve ilerleyen yıllarda bu hevesim artarak devam etti... Yazdığım şiirlerim benim nazarımda hem çok basit hem çok güzel...

Hem anılarla dolu hem acılarla...

Hem hayattan sevgiden bahseden hem ölümü hatırlayan...

Hocam, yazma tutkusu olan, yazar olma hayalleri taşıyan her yaştaki insanlara neler tavsiye edersiniz?

Yazma tutkusu olan kardeşlerime en büyük tavsiyem basitliğine aldırmadan içinden geldiği gibi kendini ifade etmelerini ve kimseden çekinmeden utanmadan hatta eleştirilmekten korkmadan kendilerini ifade etmelerini öneriyorum.

Serkan hocam biraz çalışmalarınızdan bahseder misiniz?

Lise yıllarında başlamış olduğum şiir yazma serüvenimi henüz şahsıma ait bir kitapla taçlandıramadım ama yine benim gibi şair ve yazar 34 öğretmen arkadaşımla birlikte bir antoloji kitabı meydana getirdik. Antoloji kitabımızın adı Aklımıza Düşünce’dir. Bu kitapta ben Mısır çarşısı isimli ölüm ve sonrası temalı bir şiirle yer aldım. İnşallah ileriki dönemlerde tamamı kendime ait olan bir şiir kitabı çıkarmayı planlamaktayım

Ayrıca kendi adımla YouTube kanalımda şiirlerimi seslendiriyorum.

Yazarlık serüveniniz de unutamadığınız bir hatıranızı paylaşabilir misiniz?

Bu hususla alakalı yazmış olduğum Erciyes isimli şiir mi kaleme alırken Malatya ilinde öğrenciydim. Gurbette hasret çeken gönlüm Erciyes Dağı'nı o kadar çok özlemiş olmalı ki. Bu özlem kıtalar dolusu şiir yazmama sebep oldu.

Serkan Hocam bizlerde vakit ayırdığınız için teşekkür eder, yeni eserlerde buluşmak isteriz.

Röportaj: Mustafa Balaban