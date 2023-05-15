Bir haftada 26 faili meçhul olay aydınlatıldı

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 8-14 Mayıs 2023 tarihlerini kapsayan haftalık faaliyet raporu yayımlandı. Bu kapsamda 7 günlük süre içerisinde; 10 bin 994 şahıs, 4 bin 639 araç kaydı sorgulandı. 26 faili meçhul olay aydınlatıldı, 24 faili firar şahıs, 23 aranan şahıs yakalandı, 10 bakaya işlemi yapıldı, 4 kayıp şahıs bulundu. 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalanırken 3 çalıntı bisikletin faili meçhul 2 şüphelisi yakalandı. 28 şahsa Kabahatler Kanunu'na muhalefet etmekten işlem yapıldı.

Yapılan aramalarda ise, 1 çalıntı oto, 1 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 26 fişek, 2,63 gram bonzai, 65 uyuşturucu hap ele geçirildi.