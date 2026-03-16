Bir haftada 405 aranan şahıs yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, 9 - 15 Mart 2026 tarihleri arası ekipler tarafından gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin rapor yayınladı.

Buna göre; terör örgütü soruşturmaları kapsamında 5 şahsa yasal işlem yapılırken, 2 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

1 iş yerinde kumar oynanması için yer ve imkân sağlayan 1 şahsa adli işlem yapılırken, 5 şahsa idari işlem uygulandı. 2 fuhuş olayında 4 şahsa idari işlem yapıldı.

Toplam 244 yıl 3 ay 16 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 405 şahıs yakalanırken 77 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Ayrıca 13 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet ruhsatsız tüfek, 2 adet kurusıkı tabanca ve 125 adet fişek ele geçirildi. 202 paket kaçak sigara, 17.160 adet makaron, 10 adet sikke ve 377 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi. Ele geçirilen suç unsurları ve toplam 9 olay kapsamında 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı.

Uyuşturucuya yönelik yapılan operasyonlar kapsamında 216,26 gram narkotik madde, 346 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 19.200 içimlik kâğıda emdirilmiş uyuşturucu ve uyarıcı madde ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. 21 operasyon kapsamında 33 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılırken, 10 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, 19 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 2 şahıs adli makamlarca tutuklandı. Hırsızlık malı olan 640.000 TL değerindeki 1 otomobil, 50 gram külçe altın, 2 adet çeyrek altın ve diğer hırsızlık malzemeleri ele geçirilirken tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi.