Bir Hayırsever adına daha Camii ve Kur'an Kursu açılıyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile hayırsever iş birliğinde yapımı tamamlanan Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kur’an Kursu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla hizmete açılıyor.

Dr. Memduh Büyükkılıç başkanlığındaki Kayseri Büyükşehir Belediyesi kent merkezi ve kırsalda yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde vatandaşlara ulaştırırken belediye-hayırsever iş birliğinin en güzel örneklerine imza atmaya da devam ediyor. Bu çerçevede, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ile hayırsever Şevki Albayrak arasında 2021 yılı sonunda imzalanan Şevki Eren Albayrak Camii ve Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu ile lojman yapımı için imzalanan iş birliği protokolü doğrultusunda inşaat çalışmaları tamamlandı. Başkan Büyükkılıç ve hayırsever Albayrak ailesinin katılımları ile 2022 yılı Nisan ayında temel atma töreni gerçekleştirilen ve inşaatı tamamlanan cami, Kur’an Kursu ve lojmanın açılış töreni, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katılımlarıyla 8 Eylül Cuma günü saat 13.30’da gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın inşaat sürecinde yakından takip ettiği projede 545 metrekare inşaat alanı bulunan 580 kişi kapasiteli Şevki Eren Albayrak Camii, Şevki-Nurver Albayrak Kuran Kursu ve lojman bulunuyor. Yaklaşık 17 ay içerisinde tamamlanan cami, Kur’an Kursu ve lojman, kullanım için Kayseri Müftülüğü’ne teslim edilecek.