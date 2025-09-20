Bir Kayseri türküsü: Ceviz Oynamaya Gelmiş Odama

Kayseri’nin Bünyan ilçesine özgü olan “Ceviz Oynamaya Gelmiş Odama” türküsü, kendisinden küçük ve ceviz oyunu tutkunu bir adamla nişanlanan genç kızı konu alıyor. Kayseri’de bundan yıllar önce her bir ceviz ağacından 10-15 çuval ceviz toplanır, toplanan cevizler yöre halkı tarafından her gece belirlenen bir yerde toplanıp ceviz oyunu oynardı. Oyun sonucunda da kimisi daha fazla ceviz kazanır, kimisi de umudunu diğer geceye saklayarak evlerine dönerdi. Günlerden bir gün, genç ve güzel bir kızı kendisinden yaşça küçük ve ceviz oyunu tutkunu bir çocukla nişanlarlar. Çocuk, ceviz oyunu oynamaktan nişanlısını görmeye dahi gitmez. Bu duruma üzelen genç kız, nişanlısını çağırmak için haber gönderir. Genç kızın evine gizlice giren çocuk ne yapacağını bilemeden ceviz torbasından çıkardığı cevizlerle oynamaya başlar. Genç kız ise nişanlısı gittikten sonda duygularını şu sözlerle ifade eder:

Ceviz oynamaya gelmiş odama

(Odama da yavrum odama)

Nişanlın da bu mu derler adama

(Adama da yavrum adama)

Dayanamam senin kara sevdana

(Amman)

Aman aman olmuyor

Eş eşini bulmuyor

Kara yağız genç oğlan

Niye gönlün olmuyor