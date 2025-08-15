Bir Kayseri türküsü: Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor

Kayseri’ye özgü “Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor” türküsü, Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’ne bağlı Erkilet Mahallesi’ne aittir. Kayseri’ye özgü olmasına rağmen Anadolu’nun birçok yerinde düğünlerde ve eğlencelerde oyun havası olarak çalınmaktadır. Bu türkünün Türk Sanat Müziğinde de çalınıp söylenmesi tanınmasını destekliyor. Türkü, 1772 Erkilet doğumlu Aşık Hasan’ın bir konuşmasından uyarlanmıştır.

‘ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR’ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ:

Erkilet güzeli bağlar bozuyor, amanın aman, ben yandım aman

Kirpikleri kalem olmuş yazıyor, canım, canım

Tek tek basaraktan

Bade süzerekten

İnci dizerekten

Gel canım gel aman

Cevizin yaprağı dal arasında, amanın aman, ben yandım aman

Severler güzeli bağ arasında, canım, canım

Tek tek basaraktan

Bade süzerekten

İnci dizerekten

Gel canım gel aman

Hey ağalar ben bir hata işledim, amanın aman, ben yandım aman

Elma sanıp al yanağı dişledim, canım, canım

Tek tek basaraktan

Bade süzerekten

İnci dizerekten

Gel canım gel aman

Erkilet güneydir gölge basma mı, amanın aman, ben yandım aman

Suç olan yiğidi beyler asma mı, canım canım

(Benim sevdiceğim senden yosma mı, canım canım)

Tek tek basaraktan

Bade süzerekten

İnci dizerekten

Gel canım gel aman