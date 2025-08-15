Bir Kayseri türküsü: Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Erkilet mahallesine ait olan bu türkü, Erkilet ve bu yörenin özelliklerini anlatıyor. Türkü hem Kayseri'de hem de Anadolu'nun birçok yerinde düğünlerde oyun havası olarak çalınıyor.
Kayseri’ye özgü “Erkilet Güzeli Bağlar Bozuyor” türküsü, Kayseri’nin Kocasinan İlçesi’ne bağlı Erkilet Mahallesi’ne aittir. Kayseri’ye özgü olmasına rağmen Anadolu’nun birçok yerinde düğünlerde ve eğlencelerde oyun havası olarak çalınmaktadır. Bu türkünün Türk Sanat Müziğinde de çalınıp söylenmesi tanınmasını destekliyor. Türkü, 1772 Erkilet doğumlu Aşık Hasan’ın bir konuşmasından uyarlanmıştır.
‘ERKİLET GÜZELİ BAĞLAR BOZUYOR’ TÜRKÜSÜNÜN SÖZLERİ:
Erkilet güzeli bağlar bozuyor, amanın aman, ben yandım aman
Kirpikleri kalem olmuş yazıyor, canım, canım
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel aman
Cevizin yaprağı dal arasında, amanın aman, ben yandım aman
Severler güzeli bağ arasında, canım, canım
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel aman
Hey ağalar ben bir hata işledim, amanın aman, ben yandım aman
Elma sanıp al yanağı dişledim, canım, canım
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel aman
Erkilet güneydir gölge basma mı, amanın aman, ben yandım aman
Suç olan yiğidi beyler asma mı, canım canım
(Benim sevdiceğim senden yosma mı, canım canım)
Tek tek basaraktan
Bade süzerekten
İnci dizerekten
Gel canım gel aman