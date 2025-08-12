Bir Kayseri türküsü: Yarim İstanbul'u Mesken mi Tuttun?

Türkünün ortaya çıktığı dönemlerde Kuruköprü, Talas’a ilçesine bağlı bir köy olarak geçiyordu. Hikayesi ise; Evlenme çağına gelmiş iki erkek, iki kıza gönül vermiş. Ancak geçim sıkıntısı nedeniyle para kazanmak için İstanbul’a gitmişler. İki yıl sonra köylerine dönüp evlenmişler. Ancak köydeki imkanlarla geçim sağlamak zor olduğu içen yeniden İstanbul’a gitmişler. Aradan birkaç yıl geçince damatlardan biri geri dönmüş, ancak diğeri dönmemiş. Kocası dönmeyen gelin, aylarca ve yıllarca onu beklemiş. Mektuplar yazmış ama hiç yanıt alamamış. Bu hüzünlü bekleyişin ardından da “Yarim İstanbul’u Mesken Mi Tuttun” türküsü yakılmış olarak biliniyor.

YARİM İSTANBUL’U MESKEN Mİ TUTTUN?

Ağam İstanbul’u mesken mi tuttun,

Gördün güzelleri beni unuttun,

Beni evinize köle mi tuttun aman

Gayri dayanacak özüm kalmadı,

Mektuba yazacak sözüm kalmadı.

Ağam sen gideli yedi yıl oldu,

Diktiğin fidanlar meyveye döndü aman

Seninle gidenler sılacı oldu aman

Gayri dayanacak özüm kalmadı,

Mektuba yazacak sözüm kalmadı.