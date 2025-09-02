  • Haberler
  • Gündem
  • Bir Kayseri türküsü: Yine Yeşillendi Germir Bağları

Bir Kayseri türküsü: Yine Yeşillendi Germir Bağları

Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi'nden çıkan 'Yine Yeşillendi Germir Bağları' türküsü, köy halkından Deli Ceciş'in ağanın kızına aşık olmasını anlatır.

Bir Kayseri türküsü: Yine Yeşillendi Germir Bağları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi’nden çıkan “Yine Yeşillendi Germir Bağları” türküsü, köy halkından Deli Ceciş’in ağanın kızına aşık olmasını anlatır. Rivayete göre Deli Ceciş, bir gün ağanın karşısına çıkar ve ‘Ağam, ben senin kızına yandım onu bana verir misin?’ demiş. Köy halkı Ceciş’in bu cesareti karşısında şaşırıp kalmış. Ağa da ciddiye almayıp, Ceciş ile dalga geçmiş. Ağa Cecişe, ‘Şuradaki Erciyes Dağı’nın karı eriyince vereceğim kızımı sana’ demiş. Ceciş’in aşık olduğu kız da babasına katılarak, ‘Ben de karlar eriyince varacağım sana’ demiş. Deli Ceciş, Erciyes ile köy arasında bir umutla gide gele ömrünü heba etmiş. Ceciş’in bu hikayesi yıllar boyunca dilden dile dolaşarak, “Yine Yeşillendi Germir Bağları” türküsü yazılmış.

Yine Yeşillendi Germir Bağları türküsünün sözleri:

Yine yeşillendi Germir bağları
Bakarım erimez dağların karı
Bergüzar yollamış ellerin yari

Saçımı boynuma dolar ağlarım
Verseler yarimi güler oynarım

Ben bu yola baş koydum
Seni gelecek diye
Sol yanımı boş koydum

Saçımı boynuma dolar ağlarım
Verseler yarimi güler oynarım

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Sultan Sazlığı'na Can Verecek Tarımsal Proje Hayata Geçiyor
Sultan Sazlığı’na Can Verecek Tarımsal Proje Hayata Geçiyor
Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Hızla İlerliyor
Kayseri'de Meteoroloji Katlı Kavşağı Projesi Hızla İlerliyor
Sıfır Atık Projesine Yeni Adım: Mobil Toplama ve Eğitim Aracı
Sıfır Atık Projesine Yeni Adım: Mobil Toplama ve Eğitim Aracı
'Aile' temalı kısa film yarışması başvuruları başladı: Ödül 250 bin TL
“Aile” temalı kısa film yarışması başvuruları başladı: Ödül 250 bin TL
KYK yurt başvuruları başladı
KYK yurt başvuruları başladı
Cumhuriyet altını 30 bin TL ile rekor kırdı
Cumhuriyet altını 30 bin TL ile rekor kırdı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!