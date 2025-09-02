Bir Kayseri türküsü: Yine Yeşillendi Germir Bağları

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Germir Mahallesi’nden çıkan “Yine Yeşillendi Germir Bağları” türküsü, köy halkından Deli Ceciş’in ağanın kızına aşık olmasını anlatır. Rivayete göre Deli Ceciş, bir gün ağanın karşısına çıkar ve ‘Ağam, ben senin kızına yandım onu bana verir misin?’ demiş. Köy halkı Ceciş’in bu cesareti karşısında şaşırıp kalmış. Ağa da ciddiye almayıp, Ceciş ile dalga geçmiş. Ağa Cecişe, ‘Şuradaki Erciyes Dağı’nın karı eriyince vereceğim kızımı sana’ demiş. Ceciş’in aşık olduğu kız da babasına katılarak, ‘Ben de karlar eriyince varacağım sana’ demiş. Deli Ceciş, Erciyes ile köy arasında bir umutla gide gele ömrünü heba etmiş. Ceciş’in bu hikayesi yıllar boyunca dilden dile dolaşarak, “Yine Yeşillendi Germir Bağları” türküsü yazılmış.

Yine Yeşillendi Germir Bağları türküsünün sözleri:

Yine yeşillendi Germir bağları

Bakarım erimez dağların karı

Bergüzar yollamış ellerin yari

Saçımı boynuma dolar ağlarım

Verseler yarimi güler oynarım

Ben bu yola baş koydum

Seni gelecek diye

Sol yanımı boş koydum

Saçımı boynuma dolar ağlarım

Verseler yarimi güler oynarım