Bir kilo 550 gram uyuşturucunun yakalandığı olayın sanığına 14 yıl 4 ay 15 gün hapis

Kayseri’de 22 Temmuz 2025 tarihinde polis ekipleri tarafından Melikgazi ilçesi Danişmentgazi mahallesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili S.Y. ve Ö.D. hakkında ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma yada sağlama’ durumdan dava açıldı. Davanın karar duruşmasına tutuklu sanık S.Y. ve sanık avukatları katılırken, sanıklardan Ö.D. İse katılmadı. S.Y. duruşmada, “Bir diyeceğim yok. Çanta bana ait değildi. Çantayı diğer sanık bıraktı. Ailemle sorun yaşıyordum. Diğer sanık madde kullandığımı bildiği için kullandı” dedi.

Mahkeme heyeti Ö.D.’ye delil yetersizliğinden beraat verirken, S.Y. 14 yıl 4 ay 15 gün hapis ve 312 bin 500 TL para cezası na çarptırıldı.