Bir kişi evinde silahla vurulmuş halde buludu

Olay saat 10.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Selimiye Mahallesi Uçhisar Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre M.K.’nin (46) yaşadığı evden silah sesi geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve Özel Harekat Polisi ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde M.K., silahla vurulmuş halde bulundu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekipleri tarafından yapılan incelemelerin ardından M.K.’nin cansız bedeni otopsi için Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.