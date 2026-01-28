Bir kişinin ağır yaralandığı olayın davasında sanık kardeşler için istenen ceza belli oldu

Kayseri’de bir kişinin ağır yaralandığı olay nedeniyle G.K. ve E.K. kardeşler hakkında dava açıldı. Davanın son duruşmasına müşteki A.M.K., tutuksuz sanıklar G.K. ve E.K. ile taraf avukatları katıldı. Sanıklar suçlamayı kabul etmedi. E.K., “Önceki ifadelerimi tekrar ederim” derken, diğer sanık G.K. de, “Komşuları, müştekinin kendilerine yalancı şahitlik için para teklif ettiğini söyledi. Karşı taraf yalan söylüyor. Bisikletten düşmüş” dedi. Tanıklar dinlendi. Mahkeme savcısı sanıkların ‘nitelikli yaralama’ suçundan cezalandırılmalarını istedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.