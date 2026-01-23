Bir kişinin av tüfeği ile yaralandığı komşu kavgasının sanığını hakim karşısına çıktı

Melikgazi İlçesi Mimarsinan Mahallesi’nde 2025 yılı yaz aylarında meydana gelen olayda köpeklerin boğuşması nedeniyle başladığı iddia edilen kavgada komşusu M.G.’nin av tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle yaralanmasına neden olan M.O. (63) hakim karşısına çıktı. Duruşmaya tutuklu sanık M.O. olayda yaralanan M.G. ve müştekiler H.E.G., V.G., R.C. ve M.G. ile taraf avukatları katıldı.

Sanık M.O., ”Köpekler boğuşuyordu. Onların ayrılması için havaya kuru sıkı tabanca ile havaya ateş ettim. Koyunları otlatmaya götüren H.E.G.’yi ikaz ettim. Sonrasında V.G. eşi ile bulunduğum yere geldi. Kardeşlerini de çağırdı. Hakaret ettiler. Bu nedenle eve sığındım. Kapıyı zorladılar bende kendimi korumak için kapıdan yere doğru bir el, korkutmak için av tüfeği ile ateş ettim. Kimseyi öldürme niyetim yoktu” dedi.

Müştekilerden H.E.G. ise “Olaydan iki gün önce M.O. yine ateş etmişti. Olay büyümesin diye kimseye söylemedim. Olay günü de yine üzerime ateş açınca babama ve amcama haber verdim. Onlarla konuşmak için M.O.’nun yanına gittik. M.O. bizi görünce önce eline sopa aldı, sonra eve girdi. Amcam M.G.’nin bunu fark ederek, kapıyı çekti. M.O. kapıyı aralayarak ateş etti. Açılan ateş sonucu M.G. ve V.G.’nin yaralandı.

Olayda silahla yaralanan M.G. de, “M.O. bizi öldürmek için ateş etti. Yaralanmam sonucu vücudumu kullanmada yüzde 50 sıkıntı yaşıyorum. Şikayetçiyim.” diye belirtti. Mahkeme heyeti M.O.’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.