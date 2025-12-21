Bir kişinin darbedildiği kavgada etrafa ateş eden şahıslardan biri yakalandı
Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen kavgada 1 kişi darp sonucu yaralanırken etrafa ateş eden 2 kişiden biri yakalandı.
Olay saat 23.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi Sıla Sokakta meydana geldi. İddiaya göre çıkan kavgada bir kişi darp sonucu yaralandı. Kavga esnasında A.Y. ile H.Ç. havaya ve etrafa silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 araçta maddi zarar meydana geldi. Polis ekipleri etrafa ateş açtığı kaydedilen şahıslardan biri ile av tüfeğini ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.