  • Haberler
  • Gündem
  • Bir kişinin darbedildiği kavgada etrafa ateş eden şahıslardan biri yakalandı

Bir kişinin darbedildiği kavgada etrafa ateş eden şahıslardan biri yakalandı

Esentepe Mahallesi'nde meydana gelen kavgada 1 kişi darp sonucu yaralanırken etrafa ateş eden 2 kişiden biri yakalandı.

Bir kişinin darbedildiği kavgada etrafa ateş eden şahıslardan biri yakalandı

Olay saat 23.00 sıralarında Melikgazi İlçesi Esentepe Mahallesi Sıla Sokakta meydana geldi. İddiaya göre çıkan kavgada bir kişi darp sonucu yaralandı. Kavga esnasında A.Y. ile H.Ç. havaya ve etrafa silahla ateş açtı. Açılan ateş sonucu 2 araçta maddi zarar meydana geldi. Polis ekipleri etrafa ateş açtığı kaydedilen şahıslardan biri ile av tüfeğini ele geçirdi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Erciyes'te Hedef: 3 Milyon Ziyaretçi
Erciyes'te Hedef: 3 Milyon Ziyaretçi
Uluslararası Öğrenci Akademisi, Türkiye Birincisi Oldu
Uluslararası Öğrenci Akademisi, Türkiye Birincisi Oldu
Erciyes 38 FK – Niğde Belediyesi SK: 0-0
Erciyes 38 FK – Niğde Belediyesi SK: 0-0
Pınarbaşı Belediye Başkanı Yağan, hakkında çıkan 'etnik ayrımcılık' iddialarını yalanladı
Pınarbaşı Belediye Başkanı Yağan, hakkında çıkan “etnik ayrımcılık” iddialarını yalanladı
Bakan Yumaklı duyurdu: 'Yılbaşına kadar yoğun denetim başlattık'
Bakan Yumaklı duyurdu: “Yılbaşına kadar yoğun denetim başlattık”
Konyaspor – Kayserispor: 1-1
Konyaspor – Kayserispor: 1-1
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!