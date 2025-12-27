Bir kişinin av tüfeği ile öldürüldüğü olay sonrası yeniden yargılanan şahsa müebbet hapis⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Bir kişinin ev tüfeği ile öldürüldüğü olay sonrası yeniden yargılanan şahsa müebbet hapis

Kayseri’de 20222 yılında meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı kavga sonucu hakkında karar verilen B.T. yeniden yapılan yargılamada müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Olay 14 Eylül 2022 tarihinde Turgutreis Mahallesi Şinasi Caddesi’nde meydana geldi. Yaşanan kavga sonucu B.E. av tüfeğinden çıkan saçmalar nedeniyle hayatını kaybetti. Olay nedeniyle gözaltına alınan B.T. yerel mahkemede yargılandı. Sanık hakkında verilen karar Yargıtay tarafından bozularak dosya yeniden yerel mahkemeye gönderdi. Yeniden yapılan yargılamaya tutuklu sanık B.T., olayda hayatını kaybeden B.E.’nin annesi ile babası ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada konuşan sanık B.T., “Aynı ifademi tekrarlıyorum. Ben ölen kişiyi tanımıyorum. Bana saldırınca olan oldu. Yerel mahkeme kararında direnilsin. Böyle bir olaydan dolayı pişmanım. Orada darp edilen de benim. Pişmanım keşke olmasaydı” dedi. Olayda hayatını kaybeden şahsın annesi ise, “Aleyhte hususları kabul etmiyorum. Ceza almasını istiyoruz” dedi. B.E.’nin babası da sanığın cezalandırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti sanığa müebbet hapis cezası vererek tutukluluk halinin devamına karar verdi.