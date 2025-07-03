Bir kişinin öldüğü 1 kişinin de yaralandığı olayın sanıklarının yargılanmasına başlandı

Olay 21 Eylül 2024 tarihinde Saraybosna Mahallesi Haydarbey Sokak’ta bulunan tarihi yapının yakınlarında meydana geldi. Yaşanan silahlı kavga sonrası A.E. (46) hayatını kaybederken İ.M. de yaralandı. Olay nedeniyle 6 kişi hakkında ‘kasten öldürme’, ‘ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma’ ve ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan dava açıldı. Soruşturmanın ardından sanıklardan N.T., R.A., ve Ö.Ş. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bugün görülen ilk duruşmaya sanıklardan N.T., R.A., ve Ö.Ş. ile tutuksuz sanıklar D.A., M.Ş. ve A.T. ile avukatları katıldı. Duruşmada sanıklar ve avukatları dinlendi. Mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi. Sanıklar duruşma salonundan çıkarken olayda hayatını kaybeden A.E.’nin tepkisiyle karşılaştı.