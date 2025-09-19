Bir kişinin öldüğü olay nedeniyle ceza alan şahsın yeniden yargılanması yapıldı

Olay 25 Eylül 2021 tarihinde Kocasinan ilçesi Yunusemre Mahallesi Şeftali Sokak üzerinde meydana geldi. B.K. sokakta tartıştığı D.H.D. tarafından darp edildi. Olay nedeniyle tedavi tedavi altına aşınan B.K. 35 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Olay nedeniyle açılan dava sonucu D.H.D. 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay’ın bozma kararının ardından sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Duruşmaya tutuklu sanık D.H.D. ve olayda yaşamını yitiren B.K.’nın yakınları katıldı. D.H.D. mahkemede, “ Pişmanım. Yargıtay’ın bozma kararına uyulmasını istiyorum. Olay evimin önünde oldu. Şahıs maddenin etkisindeydi. Tutuklu bulunduğum sürede babamı ve ağabeyimi kaybettim. Tahliyemi talep ediyorum” dedi. B.K.’nın müşteki olan yakınları ise, “Cezasının düşmesini istemiyoruz. Şikayetçiyiz” dediler. Mahkeme heyeti oy çokluğu ile önceki kararında ısrar ederek, D.H.D.’nin tutukluğunun devamına ve 13 yıl 4 ay hapis cezasına karar verdi.