Bir kişinin öldüğü olay nedeniyle yargılanan sanık: Havaya ateş ettim

Pınarbaşı ilçesinde iddiaya göre besicilik yapan aileler arasında çıkan kavga sonucu 1 kişinin öldüğü olay nedeniyle açılan davada sanık, mağdurlar ve müştekiler ifade verdi.

Mahkemede konuşan sanık Y.Ş., “Ben vurdum demedim. İkinci araçta gelen şahıs bana silah doğrulttu. Ben o nedenle kaçarken ateş ettim. E.Ö. araç ile üzerime geldi. Durması için havaya ateş ettim. Sonra E.Ö. aracı benim üzerime sürmeye devam etti. Silahını çıkartıp bana doğrulttu. Kaçarken ateş ettim” dedi.

Avukatı ise, “Üzerine geliniyor. Köpeği eziliyor. Maktulün suçu göz ardı ediliyor. Müvekkilimin üstüne arabayla gelip silah doğrultuyor. İfadesinde sağma yok. Kendine yapılanı bertaraf etmek istiyor” dedi.

Mağdur F.Ö. ise, “Sanık yaklaşık 4 saattir hayvanlarımızın geçmesine izin vermemiştir. Amcam aradı ben de kardeşim A.Ö. ile yola çıktım. Sanığın dediği gibi sonradan değil amcamın hemen arkasına gittim. Amcamın sola manevra yaptığını gördüm. Köpeğin ezildiğini görmedim. Sanık silah sıktı. Orada araç önünde bir şeyi çekiyordu. Sanık silahı sıka sıka E.Ö.’yü kovalıyordu. E.Ö.’yü kurtarmak için koştuk. Bizim elimizde sopa vesaire yoktu. Sanık o ara bize doğru sıktı. Kardeşim sakındı yere yattı. O ara mermi parmağımı sıyırdı. Sanıkla aramızda konuşma geçmedi. Hedef alarak bize doğru ateş etti. ‘öldürdüm gidin ona bakın’ demiş. Şikayetçiyim” dedi. N.Ö.’ de olayı görmediğini şikayetçi olduğunu söyledi.

Müştekilerden A.Ö., “Muhtar da köye gidiyormuş, onu da aracımıza aldık. Hayvanlarımızı kontrol etmek istedik. Amcamın aracı az ilerideydi, sola manevra yaptı. Sanık E.Ö.’yü kovalıyordu. ‘Onu vurdum, sizi de öldüreceğim’ dedi. Bizim elimizde sopa vesaire yoktu. Biz sanığı tehdit etmedik. Şikayetçiyim” diye belirtti.

Maktulün oğlu E.Ö. de, “Çobanımız babamı aradı. Sanığın hayvanları geçirmediğini söyledi. Sanığın sürüsündeki köpeklerle bizim sürüdeki köpekler kavga etmiş. Ayırmaya gittim. Sanık bana küfür etti, tokat attı. ‘Bir bitmediniz’ dedi. Silahını çekti. Ben kaçmaya çalıştım, o ateş etti. Ben tepelik yere çıktım, jandarmayı aradım. Babamı aradım, ‘beni dövdü, silah çekti’ dedim. Babamın sanığın köpeğine bir şey yaptığını görmedim. Babam, sanıkla küfürleşmedi. Babamda silah yoktu. Sanık sıkarken amcamın oğulları geldi. ‘Babanı geberttim seni de öldüreceğim’ dedi. Amcamın oğulları benim yanıma gelmeye çalışırken sanık sıkmaya devam ediyordu. Sanığın eylemini muhtar durdurdu. Şikayetçiyim” dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.