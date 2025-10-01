Bir kişinin öldüğü olay nedeniyle yargılanan sanık: Öldürme kastım yoktu

Olay 12 Ekim 2024 tarihinde Melikgazi İlçesi Osman Kavuncu Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre yan bakma nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada H.K. (20) ve K.D. (20) bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan H.K. hastanede yaşamını yitirdi. Diğer yaralı K.D. ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Olay nedeniyle A.E.Ü.(18), S.E.Ç. (19), A.T. (18), S.E. (20), Ö.F.K. (21) ve N.B.Y. (20) gözaltına alındı. A.E.Ü. tutuklanırken diğer şahıslar adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayın şüphelileri A.E.Ü., S.E.Ç., A.T., S.E., Ö.F.K. e N.B.Y. hakkında ‘kasten adam öldürme’ ve ‘kasten öldürmeye teşebbüs etme’ suçundan dava açıldı. Bugün görülen duruşmada tutuklu sanık A.E.Ü., olayda yaşamını yitiren H.K.’nin müşteki olan yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu. Tutuksuz sanıklar duruşmaya katılmadı. Duruşmada konuşan A.E.Ü., “Talihsiz olay nedeniyle özür diliyorum. Ben cezaevinde her gün ölüyorum. Öldürme kastım yoktu. Olayda yaşamını yitiren ve yaralanan şahsın ailesinden beni affetmelerini istiyorum. Kasıtlı bir şey yoktu. Tahliyemi istiyorum” dedi.

MÜŞTEKİLER: SANIKLARIN EN EĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTEDİ

Duruşmada söz alan H.K.’nin babası, “Altı kişi 2 kişinin üstüne üstüne yüklenmiş. Ölüsünü bile yumruklamışlar. Oğlum pazartesi günü Ankara’ya uzman çavuşluk mülakatına gidecekti” dedi. Annesi ve ağabeyi de sanıkların en ağır cezayı almalarını istedi. Tanıkların dinlendiği duruşmada mahkeme heyeti sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.