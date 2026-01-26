Bir kişinin öldüğü olayın davasında 2 kardeş ve babalarının yargılanmasına devam edildi

Olay 18 Ocak tarihinde Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada E.Ç., hayatını kaybetti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olayın şüphelisi M.Ü. ve M.A.Ü. yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıslar hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Çocuklarına yardım ettiği gerekçesiyle dava açılan baba A.Ü.’nün dosyası oğullarının davasıyla birleştirildi.

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar M.Ü. ile M.A.Ü kardeşler, olay nedeniyle hayatını kaybeden E.Ç.’nin müşteki yakınları katıldı. Zorla getirilmesi bulunan baba duruşmaya katılmadı. Duruşmada konuşan sanık M.Ü., “Bir sonraki celse avukatım hazırda bulunacak. Olayın aniden geliştiği açıktır. Babamın eylem birliği içinde olmadığımız açıktır. Babamın bu dosyadan beraatini istiyorum. Tahliyeme ilişkin bir diyeceğim yoktur. Taktir mahkemenindir” dedi. Diğer sanık M.A.Ü. ise, “Bu aşmada diyeceğim bir şey yok. Tahliyemi talep ederim” ifadelerini kullandı. Müştekiler sanık kardeşler ile babalarının en ağır cezaya çarptırılmasını istedi. Mahkeme heyeti M.Ü. ile M.A.Ü.’nün tutukluluk halinin devamına karar vererek A.Ü.’nin yurt dışı çıkış yasağı uygulanarak adli kontrol kararı aldı. Mahkeme eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe ertelendi.