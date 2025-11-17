Bir kişinin öldüğü olayla ilgili açılan davada sanık kardeşler için istenen ceza belli oldu

Olay, 18 Ocak tarihinde Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada E.Ç., hayatını kaybetti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olayın şüphelisi M.Ü. ve M.A.Ü. yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıslar hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan dava açıldı. Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar M.Ü. ile M.A.Ü kardeşler, olay nedeniyle hayatını kaybeden E.Ç.’nin müşteki yakınları katıldı.

Duruşmada konuşan sanık M.Ü., “Gelen rapora diyeceğim yok. Babam olay yerine sonradan geldi. Karşı taraftan 5-6 kişi binaya girdi, aralarında E.Ç. de vardı. Diğerleri daha sonra ne tarafa gitti bilmiyorum. Olay bina içinde merdivenlerde oldu. E.Ç.’nin yaralıyken fotoğraflarını kim çekti bilmiyorum. Fotoğrafı benim çekmediğime eminim. Fotoğrafı belki de E.Ç.’nin yanındakiler çekti. Babamın elinde tüfek olup olmadığını bilmiyorum. Olaydan sonra babaannemin gecekondu evine gittik. Telefon belki yolda düştü belki babaannemin evinde düştü” dedi.

Diğer sanık M.A.Ü. ise, “diyeceğim yok” dedi. Sanık avukatı yurt dışına çıkış yaptığı belirtilen yabancı uyruklu tanıkların mahallede görüldüğünün söylendiğini belirterek bu konuda araştırma yapılmasını talep etti.

E.Ç.’nin babası sanıkların en ağır cezayı almasını talep ederken annesi ise “E.Ç.’nin hakkını bunlardan sorun?” dedi. Ağabeyi de “İki sanığında en ağır cezayı almasını talep ediyorum” dedi.

Duruşma savcısı sanık olan kardeşlerin ‘kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.