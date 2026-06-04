Bir kişinin ölümüyle ilgili 2 kardeş ve babalarının yargılandığı dava tekrar ertelendi

Olay, 18 Ocak 2025 tarihinde saat 23.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada E.Ç., hayatını kaybetti. Olayla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışma sonucu olayın şüphelisi M.Ü. ve M.A.Ü. yakalanarak emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklanan şahıslar hakkında 'kasten öldürme' suçundan dava açıldı. Çocuklarına yardım ettiği gerekçesiyle dava açılan baba A.Ü.'nün dosyası oğullarının davasıyla birleştirildi.

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar M.Ü. ile M.A.Ü kardeşler, olay nedeniyle hayatını kaybeden E.Ç.'nin müşteki yakınları katıldı.

Tutuklu sanıkların babası tutuksuz sanık A.Ü. (48) duruşmaya katılmadı. Olayda hayatını kaybeden E.Ç.'nin müşteki annesi ve babası, sanıkların en ağır cezayı almalarını talep etti. Avukatları ise, “HTS kayıtları ve olay günü görüntüleri sonucu suç sabit. Tutuksuz sanık A.Ü'nün de tutuklanmasını talep ederiz” dedi.

Sanık avukatları da, “Müvekkillerimin tutukluluğunun kaldırılmasını ve gereken raporun beklenmesini talep ederim” dedi. Mahkeme heyeti M.A.Ü. ile M.Ü.’nün tutukluluk halinin devamına, tutuksuz sanık A.Ü.‘nün yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol kararının devamına karar vererek duruşmayı eksiklerin giderilmesi için ileri bir tarihe erteledi.