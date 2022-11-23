Bir kişinin tek seferlik kışlık alışverişi 2 bin 250 lirayı buluyor
Havaların soğumasıyla birlikte kışlık kıyafet alışverişi de arttı. Bir kişinin tek seferde aldığı kışlıkların toplam 2 bin 250 lirayı bulduğu belirlendi.
- 23.11.2022 10:13
- Güncelleme: 23.11.2022 10:13
Kış ayları yaklaştıkça sıcaklıklar da düşmeye devam ediyor. Soğuyan havalar nedeniyle kışlık hazırlıklar da arttı. Eksiği bulunanlar ise tuhafiyecilerin yolunu tuttu. Artan enflasyon ve maliyetler nedeniyle kışlık kıyafetlerin de zamlandığı görüldü.
Bir kişinin tek seferde alması gereken kışlık giysilerin ne kadar tuttuğunu araştırdık. Ulusal çapta bilinen ve orta bütçeli kişilerin de alışveriş yaptığı bir mağazadan alınan fiyatlara göre kışlık kıyafetlerin toplamı 2 bin 250 lirayı buluyor. Ürünler ve fiyatlar, mağazalara göre değişiklikler göstermektedir.
Kışlık ürünler ve fiyatları şu şekilde:
Kışlık mont: 850 TL
Kazak: 250 TL
Pantolon: 400 TL
Şapka: 50 TL
Atkı: 100 TL
Eldiven: 100 TL
Çorap: 50 TL
Bot: 500 TL.