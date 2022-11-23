Bir kişinin tek seferlik kışlık alışverişi 2 bin 250 lirayı buluyor

Kış ayları yaklaştıkça sıcaklıklar da düşmeye devam ediyor. Soğuyan havalar nedeniyle kışlık hazırlıklar da arttı. Eksiği bulunanlar ise tuhafiyecilerin yolunu tuttu. Artan enflasyon ve maliyetler nedeniyle kışlık kıyafetlerin de zamlandığı görüldü.

Bir kişinin tek seferde alması gereken kışlık giysilerin ne kadar tuttuğunu araştırdık. Ulusal çapta bilinen ve orta bütçeli kişilerin de alışveriş yaptığı bir mağazadan alınan fiyatlara göre kışlık kıyafetlerin toplamı 2 bin 250 lirayı buluyor. Ürünler ve fiyatlar, mağazalara göre değişiklikler göstermektedir.

Kışlık ürünler ve fiyatları şu şekilde:

Kışlık mont: 850 TL

Kazak: 250 TL

Pantolon: 400 TL

Şapka: 50 TL

Atkı: 100 TL

Eldiven: 100 TL

Çorap: 50 TL

Bot: 500 TL.