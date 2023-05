Bir kişinin yaralandığı alkollü mekan kavgası davası ertelendi

İddiaya göre F.Y. kardeşi S.Y ile Cumhuriyet Mahallesi Park Bulvarı üzerinde bulunan bir alkollü mekana gitti. Bir süre sonra oradakilerle F.Y. arasında kavga çıktı. Kavgada yaralanan F.Y. kardeşi S.Y. tarafından hastaneye kaldırıldı. Kavgaya karıştıkları iddiasıyla V.İ., S.K., M.E., M.E., H.E. ve F.Y. hakkında ‘yaralama’ ve ‘yağma’ suçlarından dava açıldı.

MÜŞTEKİ F.Y.’NİN KARDEŞİ: AĞABEYİM YÜZDE 90 ENGELLİ KALDI

Kayseri Adliyesi’nde görülmeye başlanan dava duruşmasında kavgada yaralanan F.Y.’nin şikayetçi kardeşi S.Y., SEGBİS ile sanık avukatları katıldı.

Mahkemede söz alan müşteki S.Y., “Saat 20.00 - 21.00 gibi mekana geldik. Ben tuvalete gitmiştim geldiğimde takım elbiseli 20-25 kişi ağabeyime vuruyordu. Ağabeyim yerde baygın yatıyordu. Bir tanesi ‘Abin gebermeden al’ dedi. Alıp araçla Devlet Hastanesi Acil’e götürdüm. Akciğeri patlamış yüzde 90 engelli kaldı. Daha sonra da vefat etti. Ben bunun arkasını bırakmayacağım” dedi.

Mahkeme heyeti dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.