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Bir kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi

Keykubat Mahallesi'nde meydana gelen ve 1 kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavga nedeniyle açılan davada sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Bir kişinin yaşamını yitirdiği bıçaklı kavga nedeniyle açılan davaya devam edildi

Olay 13 Ekim 2024'te Melikgazi ilçesi Keykubat Mahallesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda bir restoranın önünde meydana gelen bıçaklı kavgada H.K. ve K.D. yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan H.K. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgiyi gözaltına alınan 6 şüpheliden A.E.Ü. tutuklandı, diğer sanıklar şartlı salıverildi. Olay nedeniyle açılan davanın bugün görülen duruşmasına devam edildi. Tutuklu sanık A.E.Ü, müştekiler ve taraf avukatları duruşmada hazır bulunurken tutuksuz 5 sanık ise duruşmaya katılmadı. 
Olayda yaşamını yitiren H.K'nin annesi N.A., "Oğlum toprağın altına girdi. Ben 9 aydır ölüyüm. Onlar da ömür boyu çıkmasınlar istiyorum. Diğer sanıkların da tutuklanmasını istiyorum” dedi. 

Baba B.K. ise , “Oğlum yemek yemeye gidiyor. Altı kişilik çete saldırıp öldürmüştür. Şikayetçiyim” dedi. Hazır olan tanıklar dinlendikten sonra söz alan tutuklu sanık A.E.Ü. “Diyeceğim bir şey yok. Beraatini ve tahliyesini istemiyorum” dedi. Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut hallerinin devamına karar vererek eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

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