Bir kişiyi bıçakla yaralayan sanıklar hakim karşısına çıktı

İddiaya göre, Talas İlçesi Mevlana Mahallesi’nde meydana gelen olayda doğum günü eğlencesinde Ö.G. ile İ.O., K.Ç.’yi bıçakladı.

MÜŞTEKİ K.Ç.: ÖLDÜ DİYE BIRAKIP GİTTİLER

1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya müşteki K.Ç. ile tutuklu sanıklar Ö.G. ve İ.O. ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz alan mağdur K.Ç., “Talas’da bir yere doğum günü kutlamasına gittim. Sanıklar yanlarında sahte alkol getirdiler. Daha sonra aramızda tartışma çıktı. Sanıklardan biri tuttu diğeri bıçakladı. Öldü diye bıraktılar. Kendi imkanlarımla polis noktasına gittim. Oraya ambulans çağırıldı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldüm 3-4 gün yoğun bakımda kaldım” dedi.

SANIKLAR SUÇLAMAYI REDDETTİ

Tutuklu yargılanan sanıklar Ö.G. ile İ.O. müştekinin yalan beyanda bulunduğunu söyleyerek suçlamayı reddettiler.

Yargılama sonunda mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmederek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi