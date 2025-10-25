Bir motorsiklet kazası daha bir genci hayattan kopardı
Kayseri'de TIR ile çarpışan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü Emre Kalender kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kayseri’de 23 Ekim 2025 tarihinde Karpuzatan mevkiinde meydana gelen kazada, 17 yaşındaki Emre Kalender’in kullandığı motosiklet, TIR ile çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazada hayatını kaybeden Emre Kalender, dün ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Kanlıkavak Mezarlığı’nda toprağa verildi.