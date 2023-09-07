Bir öğrencinin kırtasiye masrafı bin 200 TL

Kayseri'de kırtasiyecilik yapan Mehmet Kezik, bir ilkokul öğrencisinin kırtasiye masrafının ortalama olarak bin 200 TL'ye mal olduğunu söyledi.

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  • 07.09.2023 13:17
  • Güncelleme: 07.09.2023 15:35
Bir öğrencinin kırtasiye masrafı bin 200 TL
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de kırtasiyecilik yapan Mehmet Kezik, bir ilkokul öğrencisinin kırtasiye masrafının ortalama olarak bin 200 TL’ye mal olduğunu söyledi.

Okulların açılmasına günler kala kırtasiyelerde hazırlıklar tamamlandı. Veliler, okula başlayacak çocuklarının okul ihtiyaçlarını karşılamak için kırtasiyelerde yoğunluk oluşturdu. Kayseri’de kırtasiyecilik yapan Mehmet Kezik, velilerin okul alışverişine başladığını söyledi. Geçen yıla göre talebin biraz da olsa azaldığını dile getiren Kezik, “Okullar 11 Eylül’de açılacak. Bazı özel okullar açıldı. Onların alışverişi oluyor. Geçen yıla göre bu yıl talep biraz az. İnşallah olacak. Şu anda insanlar biraz daha temkinli davranıyor. İlkokul seviyesindeki bir öğrenci için çanta, defter, kuru, sulu ve boya, kalem tıraş ve silgi gibi ihtiyaçları oluyor. Vatandaşlarımız kırtasiye gereçlerini alırken, ürünlerin kalitesine dikkat etmeliler. Bu işi bilen insanlardan alışveriş yapmalılar. Bizler 12 ay boyunca hizmet veriyoruz. Biz bütün ürünlerimizi seçerek alıyoruz. Kendi çocuğumuza kullandırmadığımız hiçbir ürünüm rafımızda bulundurmuyoruz. Bunlara dikkat edilirse daha iyi olur. Yani sadece okul zamanında okul malzemesi satan yerler, bunlara dikkat etmiyorlar. Tabi ki en ucuz maliyetli, kalitesi en düşük olan ürünleri satıyorlar. Ürünün kanserojen içerip, içermediğine dikkat etmiyorlar. Ancak bizde öyle değil, hep markalı ürünler satıyoruz. Sürekli denetleniyoruz" dedi.

Kezik, bir ilkokul öğrencisinin kırtasiye masrafının ortalama bin 200- bin 300 TL’ye mal olduğunu ancak bunun ürün kalitesine ve markasına göre değiştiğini sözlerine ekledi.

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İHA

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