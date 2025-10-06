Bir öpücükle gelen hastalık: Mononükleoz

Tıbbi adı mononükleöz olan öpücük hastalığı, herpes virüsü tip 4 olarak bilinen Epstein-Barr virüsünün neden olduğu bulaşıcı bir üst solunum yolu hastalığıdır. Öpüşme sırasında bulaşabilen hastalık aynı zamanda aynı içecekleri paylaşmanın sonucunda da buluşabilen öpücük hastalığı, ateş, boğaz ağrısı ve lenf bezlerinde şişlik gibi belirtilerine neden oluyor. Epstein-Barr virüsü dışında başka virüsler de hastalığı tetikleyebilir ancak yaygın nedeni bu virüstür. Öpücük hastalığının tedavi seçenekleri arasında ise dinlenme, sıvı alımı, ağrıları ve semptomları hafifletmek için reçetesiz satılan ağrı kesici veya ateş düşürücü ilaçlar bulunur.

EPSTEİN-BARR DIŞINDA ÖPÜCÜK HASTALIĞINA NEDEN OLAN HASTALIKLAR

Adenovirüs, Sitomegalovirüs (CMV), Hepatit A, hepatit B ve hepatit C, Herpes simpleks virüsü (HSV), HIV, Kızamıkçık, Toksoplazmoz Öpücük Hastalığı Belirtileri Nelerdir?, Öpücük hastalığının yaygın belirtileri, 39-40 dereceye varabilen, 10-14 gün kadar uzun süren yüksek ateş, boğaz ağrısı, lenf bezlerinde şişlik, yutma güçlüğü, bademciklerde şişme ve üzerlerinde beyaz iltihapların oluşmasıdır. Bunlarla birlikte karında dolgunluk hissi, halsizlik ve iştahsızlık da görülebilir.

ÖPÜCÜK HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NEDİR ?

Yüksek ateş, Boğaz ağrısı, Lenf bezlerinde şişlik, Bademcik iltihabı, Yorgunluk, Ciltte döküntüler, Karında dolgunluk hissi, İştahsızlık, Baş ağrısı, Dalak şişmesi

ÖPÜCÜK HASTALIĞI KİMLERDE GÖRÜLÜR ?

Öpücük hastalığı daha çok 15-30 yaş grubu genç yetişkinlerde görülür. Çocuklarda herhangi bir solunum yolu enfeksiyonu şeklinde geçip giderken büyüklerde uzun süren yüksek ateş, boğazda ağrı, genel durum düşkünlüğü, kas eklem ağrısı, baş ağrısı gibi ağır bir klinik tablo şeklinde seyreder.