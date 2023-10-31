Bir otomobil yine kanala uçtu: Bu kaçıncı?

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde otomobilin kanala uçması sonucu sürücü yaralandı.

İlçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi üzerinde meydana gelen kazada A.A. idaresindeki 34 BR 4879 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kanala uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarılırken, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırıldı. Polis ekipleri de kazanın meydana geldiği yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı. Araçta vinç ile kanaldan çıkarıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.