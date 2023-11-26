Bir puana razı olduk: Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

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  • 26.11.2023 15:35
  • Güncelleme: 26.11.2023 16:28
Bir puana razı olduk: Kayserispor: 1 - Adana Demirspor: 1
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Trendyol Süper Lig’in 13. haftasında Kayserispor evinde karşılaştığı Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar (İkinci Yarı)

48. dakikada Cardoso’nun sol kanattan yaptığı ortada ceza sahası içerisinde yükselen Arif’in kafa vuruşunda meşin yuvarlak dışarı çıktı.

73. dakikada Cardoso’nun sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında yaşanan karambolde topu önünde bulan Boa Morte, düzgün ve sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

81. dakikada ceza sahası dışından kaleyi karşıdan gören noktada topu alan N’Diaye’nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak dışarıya gitti.

Hakemler: Kadir Sağlam, Erdem Bayık, Ogün Kamacı

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Hosseini, Attamah (Arif dk. 39), Carole, Karimi, Kartal, Moa Morte, Kemen (Ramazan dk. 67), Cardoso (Bahoken dk. 85), Thiam

Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Uzodimma, Baran, Hasan Ali, Ackah, Talha

Teknik Direktör: Recep Uçar

Adana Demirspor: Ertaç, Dorukhan, Semih, Gravillon, Rodrigues, N’Diaye, Tayfun (Nani dk. 78), Michut (Emre dk. 60), Yusuf Sarı (Zeneli dk. 78), Yusuf Erdoğan, Niang (Yusuf Barasi dk. 85)

Yedekler: Magomedaliev, İsmail, Abdurrahim, İzzet, Abdulsamet, Cisse

Teknik Direktör: Patrick Kluivert

Goller: Boa Morte (dk. 73) (Kayserispor), Yusuf Erdoğan (dk. 45) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Gökhan, Cardoso, Boa Morte (Kayserispor), Ertaç, Tayfun, Rodrigues (Adana Demirspor)

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İHA

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