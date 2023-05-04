Bir sokak köpeği dehşeti daha!

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde sokak köpeği, bir çocuğu ısırarak yaraladıktan sonra bahçede bağlı olan köpeği boğdu. Kanlar içerisinde kalan köpek, ekipler tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

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  • 04.05.2023 17:38
  • Güncelleme: 05.05.2023 09:53
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Bir sokak köpeği dehşeti daha!
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sokak köpeği, bir çocuğu ısırarak yaraladıktan sonra bahçede bağlı olan köpeği boğdu. Kanlar içerisinde kalan köpek, ekipler tarafından yakalanarak barınağa götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Esentepe Mahallesi Taşlıtepe Sokak’ta sokakta oynayan çocuğa saldırarak yaralayan bir sokak köpeği, ardından müstakil evin bahçesinde bağlı bulunan köpeğe saldırdı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, saldırgan köpeği ağaca bağladı. Bölgeye gelen Melikgazi Belediyesi ekipleri de uyuşturucu iğneyle köpeği uyuttu. Saldırgan köpek daha sonra barınağa götürüldü.

Yaşadıkları dehşeti anlatan çocuklar, köpeğin önce çocuğa, ardından da diğer köpeğe saldırdığını söylediler.

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İHA

Kayseri Gündem
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