Bir tanesini bile görmek zorken sürü halinde görüntülendiler

Sivas’ta doğa fotoğrafçısı Mustafa Aslan, 50’ye yakın yaban keçisini bir arada görüntülemeyi başardı.

Sivas’ta yaban hayatına ve doğaya dair çektiği fotoğraflarla adından sıkça söz ettiren Mustafa Aslan, doğada nadir olarak görüntülenen yaban keçilerinin peşine düştü. Genellikle yüksek rakımlı dağlarda ve sarp kayalık alanlarda yaşamını sürdüren yaban keçileri, renkleri sayesinde bulundukları ortamda adeta görünmez oluyor. Bu özellikleriyle insanlar tarafından nadiren görülen yaban keçilerini sık şekilde görüntülemek mümkün olmuyor. Vaktinin büyük bir kısmını peşinde olduğu türler için doğada geçiren Aslan, dik yamaçlarda saatlerce zaman harcayarak 50’ye yakın yaban keçisini bir arada görüntülemeyi başardı.

“Araziye çıktığım her gün görüntüyle eve dönmüyorum”

Aslan, çekimlerinin arkasında büyük bir emek olduğunu ve sayısız gün harcadığını belirterek, “Oldukça büyük bir sürü görüntülemeyi başardım, 50’den fazlaydı sayıları. Dağ keçilerini görüntülemek benim için her zaman büyük bir keyif. Bu keçileri yanlarında böyle teke yani erkekleriyle beraber görüntüledim. Normalde erkekler ve dişi keçiler her zaman bir arada olmuyorlar. Bu yüzden belli dönemlerde bu çekimler yapılabiliyor. Bu yüzden de bu çekim benim için oldukça kıymetliydi. Gençler, yaşlılar, erkekler ve dişi keçiler hepsi bir arada kayalıklara tırmanıyorlardı. Çekimlerimi bireysel de yapsam adeta bir belgesel kalitesinde yapıyorum ve bu da çok büyük bir emek istiyor. Çekildikten sonra sanki tüm görüntüleri bir günde çekmişim gibi görünse de bu çekimlerin arkasında birçok farklı başarılı başarısız sayısız gün var. Çünkü araziye çıktığım her gün görüntüyle eve dönmüyorum” şeklinde konuştu.

“Her görüntülediğim keçi farklı bir hikaye”

Aslan, keçilerin sürekli farklı davranışlarıyla karşılaştığını söyleyerek, “Keçiler inatçı hayvanlar evet ama ben onlardan daha da inatçıyım. Bugüne kadar birçok keçi görüntüledim ama her görüntülediğim keçi aslında farklı bir hikaye. Her fotoğraflarını ve videolarını çektiğimde aslında farklı yeni bir davranışlarını gözlemliyorum. Birebir aynı hayvanı ele alsak bile görüntüden görüntüye olaylar değişiyor. Bu nedenle de aslında bunun bir sonu yok. Ne kadar çekersem çekeyim yine de çekmeye devam ediyorum ve her çekimimde de farklı farklı hikayeler yakalamaya da devam edeceğim” diye konuştu.

“İnsanların hayallerini gerçekleştiriyorlar”

Aslan, keçilerin yüksek dağların zirvesine kolaylıkla çıktığını ve bu özellikleriyle birçok insanın hayalini gerçekleştirdiklerini söyleyerek, “Dağ keçilerini her insan seviyor. Onları sevmeyen, onlara hayranlık duymayan insan neredeyse hiç yok. Çünkü oldukça yetenekli tırmanıcılar ve aslında birçok insanın da hayallerini gerçekleştiriyorlar. Yüksek dağların zirvelerine kolaylıkla çıkabiliyorlar. İnsanlar daha öncesinden bu kadar büyük sürüler görmedikleri için şaşırıyorlar ve mutlu oluyorlar. Aslında benim de çekimlerim beni mutlu ettiği kadar insanları da mutlu ediyor. Onlar da evlerinde oturdukları yerden Türkiye’nin doğasından ve yaban hayatından farklı farklı görüntüler görüyorlar” dedi.