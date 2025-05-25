Bir tona yakın kaçak tütünle yakalandı
Kayseri'de KOM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda kente kaçak tütün getireceği öğrenilen şahıs yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalarda bir şahsın dış illerden temin ettiği kaçak tütünlerin kentte piyasaya süreceği bilgisi alınması üzerine yapılan operasyon neticesinde; Y.K. (38) isimli şahıs yakalandı.
Araçta yapılan aramalarda, 940 kilogram Kaçak Tütün ele geçirilirken Y.K. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.