Bir yılda 16 İlçeye 1 Milyar 677 milyon liralık yatırım

Türkiye’nin üreten eli, düşünen beyni Kayseri’nin daha güçlü şekilde atılım göstermesi için kırsal bölgelerin kalkınmasına ayrı bir önem veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu doğrultuda 2025 yılında da 16 ilçeyi yatırım, proje ve hizmetleri ile buluşturdu.

Başkan Büyükkılıç’ın, kent merkezindeki imkânları kırsal ilçe ve mahallelere ulaştırma, tarım ve hayvancılıkta üretimi destekleyerek kırsal bölgelerden kent merkezine göçü, kentten kırsala göçe dönüştürme vizyonu doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan kırsalı kalkındırma atağı, 2025 yılında zirveye ulaştı.

Büyükkılıç’ın hizmet vizyonu ve talimatları doğrultusunda yıl boyunca etkin bir şekilde çalışmalarını yürüten Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın 16 ilçeye yaptığı yatırımlar ilçe ilçe ele alındığında, Başkan Büyükkılıç’ın ‘ayrıştırmadan, ötekileştirmeden 16 ilçeyi kucaklayan ‘insanı yaşat ki devlet yaşasın’ felsefesini merkeze alan hizmet anlayışının vücut bulduğu dikkat çekti.

Akkışla’ya 25 milyon 757 Bin TL’lik Yatırım

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın ilçelere yaptığı yatırımlar alfabetik sıraya göre listelendiğinde 2025 yılında Akkışla ilçesinde 425 ton asfalt yama, 694 km arazi yolu düzeltme, 165 metre oto korkuluk, 18.467 metrekare kilit parke, 72 adet beton mezar, 1.138 metre duvar yapıldı. Yine Akkışla’da 397 kamelya-masa-sandalye, 4 tarımsal projede destekleme, 26 adet sıvat hizmeti yapılırken Gömürgen’de 1,1 kilometre sıcak asfalt ve Ganişeyh yolunda 1,2 kilometre sıcak asfalt çalışması tamamlandı. Büyükşehir’in 2025 yılında Akkışla ilçesine yaptığı yatırım 25 milyon 757 bin 449 TL oldu.

Bünyan, 196 Milyon 353 Bin TL’lik Yatırım Aldı

Bünyan ilçesinde 46.982 ton sıcak asfalt, 5.303 ton yama, 2.317 km arazi yolu düzeltme çalışması yapan Büyükşehir Belediyesi, öte yandan ilçede 5.393 adet trafik işaretleme, 32.324 metrekare kilit parke, 480 adet beton mezar, 1.654 metre duvar yaptı. Büyükşehir ayrıca Bünyan’da 35 kamelya ve 1.166 masa-sandalyeyi vatandaşların hizmetine sunarken 8 tarımsal projeye destek vererek 14 adet sac ve beton sıvatı hayvancılıkla uğraşanlara tahsis etti. Büyükşehir Belediyesi ilçenin, Karacaören İğdecik yolunda 8 kilometre, Karahıdır’da 1,65 kilometre, Hazarşah’ta 1,6 kilometre sıcak asfalt ve Cezaevi otoparkında 1.682 ton sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir’in 2025 yılında Bünyan’a kazandırdığı yatırımların toplam maliyeti 196 milyon 353 bin 337 TL oldu.

Develi Kırsalına 236 Milyon 20 bin TL’lik Dokunuş

Kayseri Büyükşehir Belediyesi nüfus bakımından kentin 4. büyük ilçesi olan Develi’de ise 11.810 ton sıcak asfalt, 3.954 ton yama, 2.366 km arazi yolu düzeltme çalışmasının yanı sıra 670 metre oto korkuluk, 290 adet beton mezar ve 1.523 metre duvar yaptı. 70 kamelya ve 2131 masa-sandalyeyi vatandaşların hizmetine sunan büyükşehir, ilçede 14 tarımsal projeye destek verirken 119 adet sac ve beton sıvatı üreticilere hibe etti. Büyükşehir ilçenin İncesu ile bağlantı yolunda 1 kilometre, Sarıca’da 3,3 kilometre, Gaziköy’de 4,5 kilometre ve Şıhlı Mahallesi’nde 5 kilometre sıcak asfalt çalışması yaptı. Büyükşehir’in 2025 yılında Develi ilçesin yaptığı yatırımların mali karşılığı 236 milyon 20 bin 553 TL olarak kayıtlara geçti.

Felahiye’ye 35 Milyon 498 Bin TL’lik Yatırım

Felahiye ilçesinde de yatırım ve projelerini hayata geçiren büyükşehir belediyesi, 3.2 kilometre sathi kaplama, 3.805 ton yama ve 395 kilometre arazi yolu düzeltme çalışması gerçekleştirdi. İlçede, 952 metre oto korkuluk, 13.800 metrekare kilit parke, 48 adet beton mezar ve 1.523 metre duvar imalatı da yapan Büyükşehir, 5 kamelya, 303 masa-sandalyeyi hizmete sunarken 5 tarımsal projeye destek verdi ve 32 noktada 7.480 metre drenaj yaptı. Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nca İsabey-Karaşeyh mahalleleri arasında 1,7 kilometre sathi kaplama, muhtelif yerlerde 13.800 metrekare kilitli parke, Alparslan-Menteşe mahalleleri arasında 1,5 km sathi kaplama çalışması yaparak Felahiye ilçesine 2025 yılında toplam 35 milyon 498 bin 166 TL’lik yatırım kazandırdı.

Hacılar’da 1 Yılda 2 Milyon TL’lik Kırsal Yatırım

Büyükşehir Belediyesi ekiplerince Hacılar ilçesinde 30 metre koruge boru, 60 adet kamelya-masa- sandalye, 1 tarımsal proje desteklemesi, 12 adet sac sıvat desteği, Karpuzsekisi Mahallesi’nde 25x40 mini futbol sahası, damızlık manda desteği ve 298 km arazi yolu düzeltme çalışmaları kapsamında 1 yılda toplam 2 milyon 469 bin 922 TL’lik yatırım hayata geçirildi.

İncesu İlçesine 71 Milyon 195 Bin TL’lik Kırsal Hizmet

İncesu ilçesinde de yatırım ve projelerini vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, ilçede 1 yılda 8.084 ton sıcak asfalt, 3.348 ton yama, 652 km arazi yolu düzeltme çalışması yaptı. İlçede ayrıca 257 metre oto korkuluk, 43.714 metrekare kilit parke, 648 adet beton mezar ve 2 adet futbol sahası yapan Büyükşehir, 67 kamelya ve 3431 masa-sandalyeyi hizmete sunarken 4 tarımsal projede destekleme, 114 adet sac ve beton sıvat hibesi yaptı. Büyükşehir İncesu ilçesinin Hamurcu Mahallesi bölgesinde 21 kilometre sathi kaplama, Marina-Üçkuyu yolunda 4,5 kilometre sıcak asfalt, İncesu-Ürgüp yolunda ise 1,5 kilometre sıcak asfalt çalışması yürüttü. Büyükşehir’in 2025 yılında İncesu ilçesinde imza attığı yatırımların karşılığı 71 milyon 195 bin 900 TL oldu.

221 Milyon 699 Bin 320 TL’lik Yatırım Kocasinan’a Değer Kattı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 400 binin üzerindeki nüfusu ve kırsal bölge alan büyüklüğü ile dikkat çeken Kocasinan ilçesinde de yatırımdan yatırıma hizmetten hizmete koştu. İlçede 28.894 ton sıcak asfalt, 7.842 ton yama, 2.388 kilometre arazi yolu düzeltme çalışması gerçekleştiren Büyükşehir, öte yandan 3.147 metre oto korkuluk, 5.206 metrekare kilit parke, 31,50 kilometre sathi kaplama ve 1 adet mini futbol sahası yaptı. İlçede 25 kamelya ve 476 masa-sandalyeyi hizmete sunan Büyükşehir, 6 tarımsal projeye destek vererek 25 noktada 9.090 metre drenaj çalışması yaptı. İlçenin kırsalında önemli asfalt çalışmaları gerçekleştiren Büyükşehir, Kuşcağız-Eyim-Yüreği mahallelerinde 18,4 kilometre, Emmiler’de 2,3 km, Höbek Mahallesi’nde 5,5 km, Obruk’ta 850 metre ve Yemliha Mahallesi’nde 6,8 kilometre sıcak asfalt çalışması yürüttü. Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılında Kocasinan ilçesine yaptığı kırsal alandaki yatırımın maliyeti 221 milyon 699 bin 320 TL oldu.

Melikgazi’de Kırsal Hizmetler Yatırımı

Melikgazi ilçesinde ise Büyükşehir Belediyesi tarafından üreticilere 26 adet sac ve beton sıvat, 66 metre koruge boru ile 100 adet damızlık manda desteği verilirken ilçede 5 adet tarımsal projeye destek sağlandı. Öte yandan Sarımsaklı’da 17 metre kutu menfez ve muhtelif bölgelerde 2850 metre kilitli parke çalışması yapan Büyükşehir’in 2025’te ilçeye yaptığı kırsal hizmetler yatırımı 13 milyon 316 bin 882 TL olarak gerçekleşti.

Özvatan 1 Yılda, 77 Milyon 312 Bin 827 TL’lik Kırsal Hizmetler Yatırımı Aldı

Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından Özvatan ilçesinde 17.760 ton sıcak asfalt, 2.401 ton yama, 769 kilometre arazi yolu düzeltme, 10.075 metrekare kilitli parke, 96 adet beton mezar çalışması yapılırken 8 kamelya, 547 masa-sandalye vatandaşların hizmetine sunuldu. İlçede ayrıca merkez kapalı sulama tesisi, 5 tarımsal projede desteklemesi ile 27 adet sac ve beton sıvat hizmeti de tarım ve hayvancılıkla uğraşan üreticilere ulaştırıldı. Öte taraftan ilçe merkezinde 7,5 kilometre, Küpeli Mahallesi’nde 5 kilometre sıcak asfalt ve yine merkezde 21,83 kilometre sathi kaplama çalışması gerçekleştirildi. Böylece Büyükşehir tarafından Özvatan ilçesine 1 yılda toplam 77 milyon 312 bin 827 TL yatırım yapılmış oldu.

Pınarbaşı İlçesine 194 Milyon 707 Bin TL’lik Hizmet

Pınarbaşı ilçesinde ise Büyükşehir Belediyesi tarafından 18.195 ton sıcak asfalt, 5.850 ton yama, 5.734 kilometre arazi yolu düzeltme, 35,7 kilometre kumlama-reglaj ve 45 adet sanat yapısı ile 4.339 metre duvar yapıldı. İlçede 43 kamelya ve 220 masa-sandalyeyi vatandaşların hizmetine sunan Büyükşehir, 10 tarımsal projeye destek verirken 32 nokta 12.786 metre drenaj hattı yaptı. Büyükşehir Belediyesi, Pınarbaşı ilçesinde 29,2 kilometre birinci kat sathi kaplama, 54,37 kilometre ikinci kat sathi kaplama, muhtelif mahallelerde 36.642 metrekare kilitli parke ve merkezde 11 kilometre sıcak asfalt çalışması yaparak ilçenin ulaşım altyapısı güçlendirdi. Büyükşehir Belediyesi’nin Pınarbaşı ilçesine 2025 yılında yaptığı yatırımların maliyeti 194 milyon 707 bin 198 TL oldu.

Sarıoğlan’da Yatırımların Bedeli 111 Milyon 213 Bin TL’yi Buldu

Sarıoğlan ilçesine de önemli yatırımlar kazandıran Büyükşehir Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı, 30.517 ton sıcak asfalt, 4.323 ton yama, 1.373 kilometre arazi yolu düzeltme, 15.723 metrekare kilit parke, 72 adet beton mezar ve 3 adet mini futbol sahası yaptı. İlçede 3.030 adet trafik ekipmanı ve 16 kamelya ve 922 masa-sandalyeyi kullanıma sunan Büyükşehir, 4 tarımsal projeye destek verirken 67 adet sac ve beton sıvat ile üreticilere katkı sundu. Büyükşehir Kırsal Hizmetler, ilçe merkezinde 10 kilometre, Üzerlik Mahallesi’nde 3,5 kilometre, Çiftlik’te 6 kilometre, Palas Mahallesi’nde 4,5 kilometre ve Yıldırım Mahallesi’nde 4 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir bu hizmetlerle Sarıoğlan ilçesine 2025 yılında 111 milyon 213 bin 187 TL’lik yatırıma imza attı.

Sarız Büyükşehir’den 62 Milyon 944 Bin TL’lik Yatırım Aldı

Büyükşehir Sarız ilçesinde 276 adet koruge boru desteği, 3.022 ton yama, 1.675 kilometre arazi yolu düzeltme, 5054 metre oto korkuluk, 5 adet hazır kutu menfez, 7 adet sosyal tesis çalışması, 6 adet çocuk parkı hizmetini hayata geçirdi. 51 kamelya, 1.533 masa-sandalyeyi ilçe sakinlerinin hizmetine sunan Büyükşehir, 5 tarımsal projeye destek vererek 28 nokta 5.238 metre drenaj hattı çalışması yaptı. Büyükşehir Sarız ilçesinde 17,7 kilometre 1. kat sathi kaplama, 24,72 kilometre 2. kat sathi kaplama, 28.972 metre kilitli parke ve 11 kilometrelik Maşat yolu yapımı çalışmasını gerçekleştirirken hizmetlerin mali karşılığı 62 milyon 944 bin 692 TL oldu.

Talas’a 58 milyon 507 Bin TL’lik Hizmet

Kayseri’nin hızla gelişen ilçesi Talas’ta da kırsal bölgeyi kalkındırma yatırımlarını vatandaşlara ulaştıran Büyükşehir Belediyesi, ilçe kırsalında 2.856 ton yama, 676 kilometre arazi yolu düzeltme, 3,3 kilometre yol genişletme, 576 adet beton mezar, 794 metre duvar yaparken 450 metre koruge boru desteği sağladı. 43 kamelya ve 1025 masa-sandalyeyi ilçe sakinlerinin kullanımına sunan Büyükşehir, 6 tarımsal proje destek verdi ve 120 adet sac ve beton sıvat ile üreticilere destek çıktı. Talas’ta 1,8 kilometre 1. kat sathi kaplama, 7.4 kilometre 2. kat sathi kaplama ve 24.584 metre kilitli parke yapan Büyükşehir’in ilçede gerçekleştirdiği yatırımların bedeli 58 milyon 507 bin 181 TL’yi buldu.

Tomarza ilçesine 98 Milyon 454 Bin TL’lik Yatırım

Tomarza ilçesinde ise 12.098 ton sıcak asfalt, 493 ton yama, 2.821 kilometre arazi yolu düzeltme, 234 metre koruge boru, 2.118 adet trafik ekipmanı, 120 adet beton mezar, 1.048 metre duvar imalat çalışmalarını gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi 51 kamelya ve 1533 masa-sandalyeyi vatandaşların kullanımına sundu. İlçede 5 tarımsal proje ile üreticilere destek veren Büyükşehir, 102 adet sac ve beton sıvatı da yine üreticilerin hizmetine sundu. Büyükşehir belediyesi öte taraftan Akdere yolunda 6,6 kilometre, TOKİ yolunda 1,1 kilometre sıcak asfalt, ilçede 42,84 kilometre sathi kaplama ve 36.365 kilometre kilit parke çalışması gerçekleştirerek 1 yılda toplam 98 milyon 454 bin 125 TL’lik yatırımı Tomarza’ya kazandırdı.

Büyükşehir, Yahyalı’ya 146 Milyon, Yeşilhisar’a 125 Milyon TL’lik Yatırım Yaptı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından şelaleleri ile ünlü Yahyalı’da ise 18.186 ton sıcak asfalt, 3.954 ton yama, 1.768 kilometre arazi yolu düzeltme ve yol çizgisi, 17.248 metre kilit parke, 1546 metre beton duvar, 1 adet mini futbol sahası çalışması yürüterek 31 kamelya ve 754 masa-sandalyeyi ilçe sakinlerinin kullanımına sundu. İlçede 5 tarımsal projeye destek veren Büyükşehir, 83 adet sac ve beton sıvat ile de üreticilere destek verdi. İlçe kırsalında 33,8 kilometre sathi kaplama ve 2 kapalı sulama projesi yapan Büyükşehir, Karaköy Mahallesi’nde 1 kilometre, Derebağ Mahallesi’nde de 12 kilometrelik sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir’in 2025 Yahyalı yatırımları 146 milyon 974 bin 237 TL olarak kayıtlara geçti.

Yeşilhisar’da Her Alanda Özel Yatırımlar

Büyükşehir Belediyesi, Yeşilhisar ilçesinde ise 16.817 ton sıcak asfalt, 2.585 ton yama, 1.090 kilometre arazi yolu düzeltme, 855 metre oto korkuluk, 18.771 metre kilit parke, 132 adet beton mezar ve 684,4 metre duvar çalışmasını tamamladı. 35 kamelya ve 571 masa-sandalyeyi ilçe sakinlerinin kullanımına Büyükşehir, ilçede 9 tarımsal projeye destek verdi ve 85 adet sac ve beton sıvat ile üreticileri destekledi. İlçe kırsalında 31,7 kilometre sathi kaplama çalışması yapan Büyükşehir, Ovaçiftlik Mahallesi’nde 1,2 kilometre, Musahacılı Mahallesi’nde 4 kilometre, Kuşcu-Kovalı-Çadırkaya mahalleleri yolunda 7,5 kilometre sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi. Büyükşehir’in 2025’te Yeşilhisar ilçesinde hayata geçirdiği yatırımların toplam maliyeti 125 milyon 99 bin 911 TL oldu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kırsalı kalkındırma vizyonu doğrultusunda Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin 2025 yılında 16 ilçenin kırsalında imza attığı yatırımların mali karşılığı toplam 1 milyar 677 milyon 524 bin 893 TL oldu ve bu yatırımlar kırsala önemli katkılar sağladı.