Birçok meslek grubuna yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi
Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile bazı meslek grupları için yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi. Buna göre; kuyumcu, oto galerici, emlakçı ile özel sağlık kuruluşları, muayenehane, poliklinik, tıp merkezleri, veteriner klinikleri yıllık yetki belgesi harcı ödeyecek.
Meslek grupları için belirlenen yetki belgesi harçları ise şu şekilde;
Kuyumcu Yetki Belgesi: 30.000,00 TL
Oto galerici yetki belgesi: 20.000 TL
Emlakçı yetki belgesi: 20.000 TL
Özel sağlık kuruluşları ruhsatları: 20.000 TL
Poliklinik: 30.000 TL
Tıp merkezi: 50.000 TL
Muayenehane: 20.000 TL
Ağız ve diş sağlığı kuruluşları: . 20.000-40.000 TL
Veteriner klinikleri: 10.000-40.000 TL
Kıymetli maden rafinerileri: 7500.000 TL -2.000.000 TL