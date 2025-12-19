  • Haberler
  • Gündem
  • Birçok meslek grubuna yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi

Birçok meslek grubuna yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete'de yayınlanan karar ile kuyumcu, oto galerici, emlakçı ve özel sağlık kuruluşları için yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi.

Birçok meslek grubuna yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile bazı meslek grupları için yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi. Buna göre; kuyumcu, oto galerici, emlakçı ile özel sağlık kuruluşları, muayenehane, poliklinik, tıp merkezleri, veteriner klinikleri yıllık yetki belgesi harcı ödeyecek.

Meslek grupları için belirlenen yetki belgesi harçları ise şu şekilde;

Kuyumcu Yetki Belgesi: 30.000,00 TL
Oto galerici yetki belgesi: 20.000 TL
Emlakçı yetki belgesi: 20.000 TL
Özel sağlık kuruluşları ruhsatları: 20.000 TL
Poliklinik: 30.000 TL
Tıp merkezi: 50.000 TL
Muayenehane: 20.000 TL
Ağız ve diş sağlığı kuruluşları: . 20.000-40.000 TL 
Veteriner klinikleri: 10.000-40.000 TL 
Kıymetli maden rafinerileri: 7500.000 TL -2.000.000 TL

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Birçok meslek grubuna yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi
Birçok meslek grubuna yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi
Kayseri Girişimcilik Zirvesi'nde Genç Girişimcilere Destek
Kayseri Girişimcilik Zirvesi'nde Genç Girişimcilere Destek
Talas, Savunma Sanayisinde Geleceği Konuşuyor
Talas, Savunma Sanayisinde Geleceği Konuşuyor
Hakan Topuzoğlu, 'Türkiye yerli çipini, uygulamalarını üretmeli'
Hakan Topuzoğlu, “Türkiye yerli çipini, uygulamalarını üretmeli”
Başkan Sarıkaya: 'Büyükşehir Belediyemizin pişirdiği, büyüttüğü fuarı biz de bu dönem burada yapıyoruz'
Başkan Sarıkaya: 'Büyükşehir Belediyemizin pişirdiği, büyüttüğü fuarı biz de bu dönem burada yapıyoruz'
Gram altından yeni rekor
Gram altından yeni rekor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!