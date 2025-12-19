Birçok meslek grubuna yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi

Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren karar ile bazı meslek grupları için yıllık yetki belgesi harcı zorunluluğu getirildi. Buna göre; kuyumcu, oto galerici, emlakçı ile özel sağlık kuruluşları, muayenehane, poliklinik, tıp merkezleri, veteriner klinikleri yıllık yetki belgesi harcı ödeyecek.

Meslek grupları için belirlenen yetki belgesi harçları ise şu şekilde;

Kuyumcu Yetki Belgesi: 30.000,00 TL

Oto galerici yetki belgesi: 20.000 TL

Emlakçı yetki belgesi: 20.000 TL

Özel sağlık kuruluşları ruhsatları: 20.000 TL

Poliklinik: 30.000 TL

Tıp merkezi: 50.000 TL

Muayenehane: 20.000 TL

Ağız ve diş sağlığı kuruluşları: . 20.000-40.000 TL

Veteriner klinikleri: 10.000-40.000 TL

Kıymetli maden rafinerileri: 7500.000 TL -2.000.000 TL