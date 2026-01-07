  • Haberler
  Bireysel emeklilikte devlet katkısı oranı düzenlendi

Bireysel emeklilikte devlet katkısı oranı düzenlendi

Cumhurbaşkanı Kararı ile Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'ndeki Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı yeniden belirlendi. Buna göre, katılımcılar adına yapılan ödemeler için devlet katkısı oranı yüzde 20 olarak tespit edildi. Daha önce bu oran yüzde 30 olarak uygulanıyordu. Karar, aynı zamanda cayma hakkının kullanılmaması durumunda sağlanan ilave devlet katkı tutarını da içeriyor.

Bireysel emeklilikte devlet katkısı oranı düzenlendi

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararla Bireysel Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi'nde Türk lirası cinsinden yapılan katkı payı ödemeleri için devlet katkısı oranı ile cayma hakkının kullanılmaması halinde sağlanan ilave devlet katkı tutarı belirlendi.Buna göre işveren tarafından ödenenler hariç, katılımcılar adına bireysel emeklilik hesabına yatırılan katkı payları için devlet katkısı hesabında uygulanan oran, Türk lirası cinsinden yapılan ödemeler için yüzde 20 olarak tespit edildi. Söz konusu oran daha önce yüzde 30 olarak uygulanıyordu.

Ayrıca, çalışanın cayma hakkını kullanmaması halinde, gerekli şartları sağlaması kaydıyla sisteme girişte bir defaya mahsus verilen ilave devlet katkısı tutarı 500 lira olarak belirlendi.

Karar, 1 Ocak 2026'dan geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

