'Birinci Gündem Hızlı Tren'

AK Parti Milletvekili Çopuroğlu: “Birinci gündemimiz hızlı tren olacak”

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kayseradar ve RadyoRadar ortak canlı yayınında Kayseradar Genel Yayın Yönetmeni Gazeteci Mustafa Bayram'ın sorularını yanıtladı. 2023 Cumhurbaşkanı seçimlerinde yaptıkları çalışmaları ve süreci değerlendiren Çopuroğlu “Bütün teşkilatlarımız ciddi anlamda destek verdiler. 14 Mayıs akşamı yüzde 49 buçukla 2’nci tura kaldığımızda hep bir aradaydık. Yeniden aynı aşkla ve şevkle çalışmaya devam ettik. Mahalle mahalle sokak sokak dolaştık. Sonuçta yüzde 67,89 oy oranıyla (Kayseri) Sayın Cumhurbaşkanımız 13’üncü cumhurbaşkanı seçildi. Bu oran Kayseri için iyi bir oran. Partimiz kurumsal bir parti. Kimin ne yapacağı baştan sona belli. Şöyle bir şey düşünün partide il başkanı aday adayı oluyor, aday oluyor sonra milletvekili oluyor. Fakat partide bir stres yaşanmıyor. Bunun iki sebebi vardır, birincisi partinin kurumsal olması ikincisi de yeni il başkanımızın katkılı ve gayretli bir insan olmasından kaynaklanıyor. Türkiye’deki tüm AK Parti teşkilatları SKM (seçim koordinasyonu merkezi) dediğimiz bir merkeze bağlı. İl başkanının bile oradan talimat aldığı bir yapı var. Bu sistemde nerde neye ihtiyaç varsa o bilgiler dahilinde ziyaret gerçekleştiriyorduk. Tüm mevcut milletvekillerimiz yerine yeni adaylara bıraktı. Büyük bir değişim söz konusu. Birbirimiz arasında uyum olan bir ekibiz. Şu anda 5 milletvekili Cumhur İttifakı'yla birlikte 7 milletvekilimizle birlikte ciddi manada bir uyum içerisindeyiz. Uyumla birlikte ilerleyen zamanlarda güzel işler çıkacağını düşünüyorum. O çünkü Hulusi Akar gibi bir imkanımız var. Kayseri’ye sevdalı ve cumhurbaşkanımızdan sonraki bir çok bakanlıktan çok daha fazla vatandaşın tanıdığı ve ülkenin yönetilmesi noktasında çok ciddi katkıları olmuş özellikle Güneydoğu’da ve sınırda bir çok olayda hizmeti bulunmuş etkin ismi liste başı olmazsa Kayseri’de makro projeler bazında ciddi anlamda katkısı olacak.

‘HIZLI TREN HIZLI BİR ŞEKİLDE YAPILACAK’

"Genel siyasette muhteşem değişiklikler olacağı kanaatindeyim" diyen Milletvekili Çopuroğlu “Çünkü Sayın cumhurbaşkanımız 'Artık bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak' diyor. Siyasette bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Çünkü seçimde kazanan milletvekili sayısı var muhalefet açısından. Kendi aralarında paylaşılan sayı var. Şimdi bunlar hep sorgulanıyor. En güzeli vatandaşı dinleyerek onlardan aldığınız geri dönüşleri not almak suretiyle gücümüzün yetebileceği doğru olduğunu düşündüğümüz ortak akılla hareket edebilecek işler. Kayseri’de ev hanımları ile alakalı kadın kollarımız ev dolaşıyorlar. Sanayicilerimizle alakalı 3-5 bir araya gelmek suretiyle farklı farklı toplantılar yapıyoruz. Bizim birinci gündem maddemiz hızlı tren. Hızlı tren de her şey bitti bundan sonra hızlı tren hızlı bir şekilde yapılacak. Önümüzdeki dönemde millet bahçesinin açılması şehrimize çok büyük nefes aldıracak. Muhteşem bir ziyaret akını olacak. Havaalanı projemiz oradaki insan gücü deprem bölgesine aktar alınca 45 günlük bir gecikme oldu. İnşallah gurbetçimize muhteşem bir hizmet verecek. Turizmle alakalı güzel işler yapılıyor Kayseri’de onlara devam edecek. 2018 yılından beri noter huzurunda kurayı söylüyoruz. Noter çektiğinde çıkan sonuca herkesin razı olması lazım. 2018 yılından beri 6 bin insan bu şekilde kurayla girdi. Bugün bir açıklama yapıldı. Eski bakanımız Mehmet Bey dışardan ekonomiye destek vereceğini açıkladı. Bu çerçevede yol haritamız belli. Sayın cumhurbaşkanımız hem tecrübesi ile hem saha hakimiyeti ile hem de toplumun yüzde 52,16 oy oranı ile güvenini almış bir lider olması vasfı var. Hiç kimse endişe duymasın güzel bir bakanlar kurulu güzel bir hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki süreci çok güzel organize edebilecek bir alt yapıya sahip. Bakan yardımcılarımızda değişiklikler olabilir. Türkiye’de son dönemde en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de enerjiydi. Enerji ile alakalı memleketin her tarafından petrol ve doğal gaz fışkırıyor. Böylelikle önümüzdeki dönemde bizim en çok giden kalemimiz olan enerjiyi olan bağımlılığımızın nispeten azalması sağlanacak” ifadelerini kullandı.