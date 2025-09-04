Birinci kattan düşen çocuk ağır yaralandı
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde 1'inci kattaki evinin penceresinden düşen 2 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Olay, saat 16.00 sıralarında Kayseri’nin Kocasinan ilçesi Fevziçakmak Mahallesi Kamer Sokakta meydana geldi. Yabancı uyruklu Y.E.G. (2) 3 katlı apartmanın 1’inci katında bulunan evlerinin penceresinden düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.