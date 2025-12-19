Birleşik Kamu-İş: 'Bütçede halk yok, işçi sınıfı yok, matematik yok'⁠⁠⁠⁠⁠⁠

BİRLEŞİK KAMU-İŞ: “Bütçede halk yok, işçi sınıfı yok, matematik yok”

Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen iş bırakma eyleminde konuşan BİRLEŞİK KAMU-İŞ Kayseri Şube Başkanı Mürüvet Akdamar, “Toplu sözleşme masasında memurun haline kulak vermediler. Asgari ücretin belirleneceği masada işçi bile yok. Şimdi de halktan alınan vergilerle oluşan bütçeyi biz emekçileri, halkı görmezden gelerek şekillendiriyorlar. Bütçede halk yok, işçi sınıfı yok, matematik yok, vicdan yok. Sermaye var, yandaşların çıkarları var, zenginin ağzına çalınan parmak parmak ballar var” dedi.

Birleşik Kamu İşgörenleri Sendikaları Konfederasyonu’na (BİRLEŞİK KAMU-İŞ) bağlı 10 sendika, Kayseri Cumhuriyet Meydanı’nda bir araya gelerek iş bırakma eylemi gerçekleştirdi, talep ve isteklerini dile getirdi.

Topluluk adına konuşan BİRLEŞİK KAMU-İŞ Kayseri Şube Başkanı Mürüvet Akdamar, “’Faiz sebep, enflasyon sonuç’ gibi kabul gören tüm ekonomi doktrinleriyle çelişen bir zihniyette yıllardır sürdürülen ısrar, ülkede yoksulun daha da yoksul, zenginin daha da zengin olduğu, ekonominin orta direği denen orta sınıfın yok olduğu bu karanlık ekonomik iklimi getirdi. Ülkede asgari ücret genel ücret haline getirildi. Asgari ücret ve onun sadece biraz üstü maaş alanlar kayıtlı istihdamın yüzde 70'ine ulaştı. Yani ülkenin çalışan, üreten yurttaşı en çok vergiyi verip asgari yani en az ücreti alır hale geldi. Bakınız, konfederasyonumuzun AR-GE birimi KAMU-AR'a göre Kasım 2025 itibarıyla açlık sınırı 30 bin 327 lira, yoksulluk sınırı ise 93 bin 697 lira düzeyindedir. Bu ne demek? Kamu emekçilerinin ezici bir çoğunluğunun yoksulluk sınırının çok çok altında yaşadığı ve alım gücünün de günden güne erimesi nedeniyle açlık sınırına her gün biraz daha yaklaştığı görülüyor demektir. Bu veriler, kendi yarattığı krizin faturasını utanmadan emekçilere ödetmeye çalışıyor demektir. Toplu sözleşme masasında memurun haline kulak vermediler. Asgari ücretin belirleneceği masada işçi bile yok. Şimdi de halktan alınan vergilerle oluşan bütçeyi biz emekçileri, halkı görmezden gelerek şekillendiriyorlar. Bütçede halk yok, işçi sınıfı yok, matematik yok, vicdan yok. Sermaye var, yandaşların çıkarları var, zenginin ağzına çalınan parmak parmak ballar var. İnsanca çalışma şartları ve insanlık onuruna yaraşır ücretler istiyoruz ve alacağız. Yoksulluk sınırının üstünde maaş istiyoruz. Sadece ayrıcalıklı bir zümre için zikredilip sonra geri çekilen seyyanen zammın emekçi ve emeklilerin tamamına verilmesini istiyoruz. Yan ödemelerin tamamının emekli aylıklarına yansıtılmasını istiyoruz. Gelir vergisi diliminin %15'e sabitlenmesini istiyoruz. Enflasyon farkının aylık olarak ödenmesini istiyoruz. Yılda dört ikramiye istiyoruz. Kira yardımı istiyoruz. Kamu emekçisinin gasp edilen hakları teslim edilmedikçe, üretimden gelen gücünü kullanmayı da demokratik hakları çerçevesinde mücadele etmeyi de sürdürecektir. Nasıl belirlendiği belli olmayan, gerçek dışı enflasyon rakamlarını, ekonomik krizin faturasının önümüze konulmasını, milli gelirden almamız gereken payın gasp edilmesini kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı.