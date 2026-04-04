Birleşmiş Milletler(MUN) simülasyonu Kayseri'de gerçekleşti

Birleşmiş Milletler (MUN), öğrencilerin farklı ülkeleri temsil ederek Birleşmiş Milletler’in çalışma sistemini İngilizce olarak uyguladığı simülasyon Kayseri’de gerçekleşti. OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından gerçekleştirilen simülasyonda katılımcılara, topluluğa hitap etme, İngilizce dil becerilerini kazandırma gibi amaçlar yer alıyor. Öğrenciler bu orgazizasyonla, toplumsal ve tarihi olayları belirlenen ülkeler ve onları temsil eden delegeler ile birlikte tamamen İngilizce dilinde simüle ederek farklı bakış açıları ve temsil yeteneği kazanırlar.

Özel Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Koordinatör ve Teknik Müdür Yardımcısı İrfan Ateş organizasyon hakkında bilgiler vererek; "Birleşmiş Milletler MUNER 26 simülasyonunu okulumuzda gerçekleştiriyoruz; 3, 4 ve 5 Nisan tarihlerinde. 3 Nisan’da Kayseri Üniversitesi’nde açılış seremonisini tamamladık. 4 ve 5 Nisan’da da komite çalışmaları için okulumuzdayız. 5 Nisan akşamı yine Kayseri Üniversitesi’nde kapanış seremonisinin ardından, Armonia Deluxe Balo Salonu'nda bir 'after' gerçekleşecek. MUN Advisor öğretmenimiz ve Organizasyon Başkanı tarafından tanımlandı zaten. Daha önce de söylendiği gibi; bu, öğrencilerin kişisel gelişimine, İngilizcelerinin geliştirilmesine, yine bu arkadaşların hitabet yeteneğinin ilerlemesine yardımcı olan ve Birleşmiş Milletler'in aslında olduğu gibi, aslındaki toplantılarda olduğu gibi bir nevi simülasyon şeklinde gerçekleşen bir organizasyon." ifadelerine yer verdi.

Öğrenci Danışmanı Burak Bekret ise “Ben MUN konferansında 'advicer' olarak bulunuyorum. Öğrencilerimize danışmanlık yapıyoruz. Bu konuda arkadaşların daha vizyoner olmaları ve dünya çapında olan bu krizler konusunda onlara yardımcı oluyoruz. MUN’a katılan öğrencilerimiz dünyadaki krizler, sıkıntılar konusunda kendilerini geliştiriyorlar ve bu konuda arkadaşlar çözüm üretiyorlar. Hitabet yetenekleri gelişiyor; bu konuda İngilizcelerini ilerletiyorlar, İngilizcelerini daha ileri seviyeye taşıyorlar. Bu konuda onlara biz de yardımcı oluyoruz." açıklamasını yaptı.

Organizasyon Başkanı Ali Selim Banuş, "Model United Nations (MUN) konferansları, Türkçesiyle Birleşmiş Milletler Simülasyonumuz, Türkiye’de gittikçe yaygınlaşan bir konferans simülasyonudur. Bu konferansımız içerisinde ülkelerin farklı konular altında kendi politikalarını savundukları bir ortam yaratıyoruz. Aynı zamanda bu konferansı düzenlemekte ekip arkadaşlarım Çınar ve Şahmer’e çok teşekkür ediyorum; bu konferans bizim için çok büyük bir onur ve gurur taşıyor üzerimizde. Aynı zamanda bu konferans içerisinde 'delege' dediğimiz katılımcı arkadaşlarımız, birçok ülkeler hakkında yeni görüşler ve öneriler, yeni tartışmalar yaparlar ve kendilerini toplum önünde konuşma konusunda daha iyi hazırlarlar. Bu konferansta okulumuzun bize destek olduğu için Organize Sanayi Bölgesi Lisesine çok teşekkür ederiz. Bu konuda hepimiz çok mutluyuz, hepimiz birbirimizle gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.