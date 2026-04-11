Birlik Söyleşileri'nde 'MTTB'den Birlik Vakfı'na' yolculuk anlatıldı

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nde gerçekleştirilen söyleşide Fikri Tekelioğlu, MTTB’nin İsmail Kahraman’ın genel başkanlığı döneminde başlayan değişim sürecinden günümüze uzanan tarihsel gelişimini katılımcılarla paylaştı. 1988 yılında Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nin kurucu başkanlığı görevini üstlenen Tekelioğlu, vakfın şehirdeki kuruluş sürecini ve o dönemde karşılaşılan zorlukları anlattı. 28 Şubat sürecine kadar kesintisiz faaliyet yürüttüklerini belirten Tekelioğlu, baskıların arttığı dönemde vakıfların zorunlu kapatılma süreçleriyle karşı karşıya kaldığını ifade ederek sergilenen duruşun önemine dikkat çekti.

Yoğun katılımla gerçekleşen programda, Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi ve eski Kocasinan Belediye Başkanı Bekir Yıldız ile Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Üyesi ve 23., 24. ve 25. Dönem Kayseri Milletvekili Yaşar Karayel de söz aldı.

Yıldız ve Karayel, çalkantılı yıllarda yaşanan sıkıntıları ve verilen mücadeleyi anlatarak sürece ilişkin tanıklıklarını paylaştı.

Konuşmalarda, 1960’lı ve 70’li yıllarda MTTB çatısı altında yürütülen çalışmaların Türkiye’ye nitelikli bir insan kaynağı kazandırdığı ifade edildi. Bu süreçte yetişen birçok ismin ilerleyen yıllarda devletin çeşitli kademelerinde görev aldığı belirtilirken, 1985’te genel merkezi kurulan Birlik Vakfı’nın 1988’de Kayseri’de teşkilatlanmasıyla hizmet ağının genişlediği kaydedildi.

Program, katılımcıların sorularının ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

