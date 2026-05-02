'Birlik Söyleşileri'nin Konuğu Dursun Ataş Oldu

Vakıf merkezinde gerçekleştirilen ve yoğun katılımın gözlendiği programda; Kayseri’nin siyasi gündemi, bölgesel kalkınma projeleri ve gençliğin toplumsal süreçlerdeki rolü gibi pek çok önemli konu samimi bir atmosferde ele alındı. Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut, vakıf olarak şehre değer katan isimleri gençlerle ve halkla buluşturmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Dursun Ataş'a evinize hoşgeldiniz diyerek sözlerine başlayan Bulut, "Birlik Söyleşileri ile amacımız, tecrübe paylaşımını merkeze alarak şehrimizin meselelerini ortak bir akılla konuşmaktır" dedi.

Söyleşinin konuğu olan AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ise, meclis çalışmaları ve Kayseri için yürütülen projeler hakkında detaylı bilgiler verdi. Katılımcılardan gelen soruları içtenlikle yanıtlayan Ataş, siyasi tecrübelerini paylaşırken özellikle "insanı merkeze alan" bir yönetim anlayışının önemine vurgu yaptı.

Ufuk açıcı ve dolu dolu geçen söyleşinin ardından, Birlik Vakfı Kayseri İl Başkanı Bilal Habeş Bulut tarafından AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş’a günün anısına plaket takdim edildi. Program, çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi, önümüzdeki haftalarda da şehrin dinamiklerini yansıtan önemli isimleri ağırlamaya devam edecek.

