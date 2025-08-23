Birlik Vakfı Başkanı Bulut: 'Popüler gündemler dışında ilgileneceğimiz gündemler var'

Birlik Vakfı tarafından basın toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Birlik Vakfı Başkanı Bilal Habeş Bulut, çalışmalardan bahsederek, “Hepimizin çalışma arzusu çok yüksek, popüler gündemler dışında ilgileneceğimiz gündemler var. Vakıf olarak bunun farkındayız, terörsüz Türkiye gibi olayları en ince ayrıntısına kadar en hassas şekilde takip ediyoruz.İlerleyen tarihlerde de paylaşacağız. Bunları ilgili komisyonlar kuruyoruz, çalışmalar yapacağız. Anayasa çalışması olacak, hukuk komisyonumuz bu konuyla ilgili çalışmalara başladı. En ince ayrıntısına kadar inceleyip ilk önce ana yasanın ne olduğunu topluma anlatma çabası içinde olacak. Sonrasında da beklentileri karşılanabilecek durumları ilgili mercilere aktarmak için çaba ve gayret içerisinde olacağız. Vakfımız; Milli Türk Talebe Birliği, Birlik Vakfı ve Genç Birlik olma üzere 3 kurumdan oluşuyor. İlk dokunacağımız konu kültür komisyonumuzda Seyyid Burhaneddin için tanıtım gecesi olacak. Sonrasında sempozyum düzenleyeceğiz; Kasım ayının sonunda bu çalışma gerçekleşecek. Böylece bu sempozyum ile Seyyid Burhaneddin’i nasıl marka haline getiririz gibi çalışmalar olacak. Kayseri ve Türkiye gündeminde sıcak, toplumu ilgilendiren hangi konular varsa biz tam göbeğinde olacağız” şeklinde konuştu.