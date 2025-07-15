Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Devir Teslim Töreni gerçekleştirildi.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi Devir Teslim Töreni Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Şaban Çopuroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, önceki dönem Milletvekili Yaşar Karayel ve il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi.

Burada konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, “Birlik Vakfı, gençliğimize millî bir ruh kazandırmak, fedakârlığı aşılamak ve dertli bir gençlik yetiştirmek için büyük mücadeleler vermiştir. Bu çabalara görev yaptığım her yerde ben de şahit oldum. Birlik Vakfı’nın gönüllülerini ve gönüldaşlarını hep hayırlı işlerde, hep dertte, hep bu memleket için ne yapılabilir sorusunun peşinde gördüm. 'Üstümüze ne düşüyorsa, elimizi değil gövdemizi taşın altına koyarız' anlayışıyla hareket ettiklerine defalarca tanıklık ettim. Gerçekten de sende aynı duyguları, aynı gayreti gördüm. Dertli bir yönetimden, yine dertli bir yönetime bir devir teslim yapıldığını görmek beni çok mutlu etti” dedi.

Terörsüz Türkiye sürecinden söz eden TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, “Arkadaşlarım, mesele terörsüz Türkiye’dir. Bu konu herhangi bir şekilde pazarlık konusu değildir. Bu bir kişi meselesi, bir grup meselesi ya da bir geri adım meselesi değildir. Bu, bir acizlik meselesi de değildir. Yapılan faaliyet doğrudan devletin iradesidir. Devlet iradesini ortaya koyduk. Ne dedik? “Örgüt pes et, silahını bırak.” Peki şimdi ne oluyor? Örgüt pes etti mi? Etti. Silahlarını teslim ediyor mu? Ediyor.Boş yere fitneye, kargaşaya gerek yok. Biz bu süreci büyük bir ciddiyetle, dikkatle ve hassasiyetle takip ediyoruz. Allah’ın izniyle, milletimizin ve devletimizin gücüyle, kırk yıldır asil milletimizin başına bela olan bu sorundan, hep birlikte kurtulmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehitlerimizi unutmadık. Onları, uğruna can verdikleri yerde yalnız bırakmadık. Tüm şehit ailelerine olan saygımızı ve minnettarlığımızı asla kaybetmedik. Terörü unutmadık. Teröristi unutmadık. Ama diyoruz ki, bu meseleyi artık bitirmemiz lazım. Bunun yolu da devletin iradesidir” şeklinde konuştu.



Birlik Vakfı hakkında bilgiler veren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, "Benim burada gördüğüm; Kayseri’de birlik felsefesine sıkı sıkıya bağlı olan en güzel kardeşlerimizin bir araya getirilerek, adeta hatıraların canlanmasına ve dayanışmamıza vesile olunmasıdır. Bu açıdan, vakfımızın değerli başkanlarına bir kez daha teşekkür ediyorum. İnşallah, Mehmet kardeşimizin iyi bir noktaya getirdiği bu görevi, Bilal kardeşimizin de aynı anlayışla daha yukarılara taşıyacağına inanıyorum. Yerel yöneticiler olarak bizler de, üzerimize ne düşüyorsa yapmaya hazırız” ifadelerinde bulundu.

Birlik Vakfının çalışmaları hakkında bilgiler veren Birlik Vakfı Kurucular Kurulu Başkanı Yaşar Karayel, “Çok şükür, 40. yılında Birlik Vakfımız, Türkiye’mize, insanımıza, yaşantımıza, örf ve âdetlerimize, millî ve manevî değerlerimize katkı sağlamak için elinden geleni yapmaktadır. Sosyal ve kültürel faaliyetler yürütüyoruz. Türkiye’nin 55 ilinde Birlik Vakfı’nın şubeleri bulunmaktadır. Bu şubelerde de, aynen burada olduğu gibi, hayırlı hizmetler yapılmaya devam edilmektedir. Öğrencilere burs veriyoruz, ihtiyaç sahibi insanlara yardım ediyoruz. Ancak, yetenekli bireyler yetiştirmek için de çok büyük gayret gösteriyoruz. İnşallah, Kayseri’mizde de bu çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu.