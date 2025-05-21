Birlik Vakfı Kayseri Şubesinde bayrak değişimi

Kayseri’de 2018 yılında açılan Birlik Vakfı Şubesi Başkanlığını 2018 yılından bu yana yürüten Mehmet Adıgüzel görevi Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut’a devretti.

Devir teslim töreni İstanbul Genel Merkez’de gerçekleştirildi. Devir teslim törenine Kurucular Kurulu Başkanı Sayın Yaşar Karayel, Mütevelli Heyeti Başkanı Sayın Mehmet Alacacı, Genel Sekreter Sayın Nevzat Sudaş ve Genç Birlik Başkanı Sayın Mustafa Alkan katıldı. Devir teslim törenin de konuşan Bulut: “Beni bu göreve layık gören başta Kurucular Kurulu Başkanımız Sayın Yaşar Karayel, Mütevelli Heyeti Başkanımız Sayın Mehmet Alacacı bey ve Birlik Vakfı Mütevelli Heyetine teşekkür ederim. Görevi devraldığı günden bugüne hizmetlerinden dolayı Mehmet Adıgüzel Başkanım ve Yönetim Kurulu üyelerine teşekkür ederim. Birlik Vakfı ülkemizin köklü sivil toplum kuruluşlarından biri. Bizler de Birlik Vakfımızın içerisinde çeşitli görevlerde bulunduk” ifadelerini kullandı.

Vakfın geçmişinin Osmanlı Devleti zamanlarındaki vakıf kültüründen geldiğine değinen Bulut, Milli Türk Talebe Birliği zamanında, 1965'de Rasim Kilisli döneminde, milli manevi değerlere ve kültürel manada milliyetçiliğe önem veren bir teşkilat haline geldiğini belirterek: “Vakfın çalışmaları, hiçbir dünyevi düşünce olmaksızın, sadece hak rızasını tahsil bakımındandır. ‘Ne nasipse zaten o gelecek. Kendiliğinden olacak, buna inanıyoruz. Bize ne gelirse, ne olursa, Cenab-ı Hak ne nasip ederse, onda mutlaka bir hayır vardır. 'İnsan hayal ettiği müddetçe yaşar' diye bir laf var, hayallerimiz olacak, hedeflerimiz olacak. Yeni yönetimimiz ile birlikte memleketimize faydalı hizmetlerde bulunmaya, daha öncede olduğu gibi devam edeceğiz’’ şeklinde konuştu.