Birlik Vakfı'ndan 'Anlatacak Çok Şeyimiz Var' isimli tiyatro oyunu

“Anlatacak Çok Şeyimiz Var” adlı tiyatro oyunu, Kayseri Kültür Merkezi I. Alaaddin Keykubad Salonu’nda gerçekleştirildi. Yazarlığını ve yönetmenliğini Arife Güler Kaftancı’nın üstlendiği oyun; akran zorbalığı, siber zorbalık, teknoloji bağımlılığı ve televizyon programlarındaki kurgusal yozlaşma gibi güncel konuları ele aldı. Eserde, teknolojinin gölgesinde iletişim bağları zayıflayan bir aile ile geleneksel değerlere bağlı bir aile yapısı karşılaştırıldı. Sahne tasarımında dijital unsurların ölçülü kullanımı, oyunun farkındalık mesajını güçlendirdi.

Oyunda ayrıca tüketim alışkanlığı eleştirilirken, Mevlana ve Seyyid Burhaneddin’in öğretilerine atıfta bulunularak toplumsal değerlere vurgu yapıldı. Kudüs meselesinden siber zorbalığa kadar geniş bir çerçevede mesajlar veren eser, izleyiciyi düşünmeye sevk etti.

Program sonunda konuşan Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun, kültürel projelerin önemine dikkat çekerek, I. Alaaddin Keykubad Salonu’nda toplumsal içerikli etkinliklere destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Bilal Habeş Bulut ise vakfın “insanı yaşat ki devlet yaşasın” anlayışıyla hareket ettiğini ifade ederek, oyunun toplumsal sorumluluk yönüne vurgu yaptı ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Gösterim sonunda yönetmen Arife Güler Kaftancı ve oyuncular, protokol üyeleriyle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. Oyun, izleyiciler tarafından ayakta alkışlandı.