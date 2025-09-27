Birlikte Güçlü Kayseri: Hulusi Akar'dan Yoğun Hafta Sonu Mesaisi

  • Haberler
Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 27 Eylül Cumartesi günü Kayseri'de bir dizi etkinlik ve ziyaretle dolu yoğun bir program gerçekleştirdi.

İncesu Dragon Festivali’nde Sporcularla Buluşma 
İncesu’da düzenlenen Dragon Festivali’nde sporcuların heyecanına ortak olan Akar, gençlerin dinamizmini ve sporun birleştirici gücünü vurguladı.

Salur Mahallesi’nde Çiftçilerle İstişare 
Salur Mahallesi’nde vatandaşlarla ve çiftçilerle bir araya gelen Akar, yerinde talepleri dinleyerek çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirdi.

✈️ Kayseri Havalimanı’nda AFAD Lojistik Deposu İncelemesi 
AFAD’ın lojistik kapasitesini artırmak amacıyla yeniden düzenlenecek olan Kayseri Havalimanı’nda incelemelerde bulunan Akar, afetlere hazırlık konusunda önemli mesajlar verdi.

KYK Öğrenci Yurdu İnşaatında Denetim 
Yapımı süren KYK öğrenci yurdunda yetkililerden bilgi alan Akar, gençlerin barınma ihtiyaçlarına yönelik yatırımların hızla tamamlanacağını belirtti.

Gökbörü Arama Kurtarma Derneği’ne Ziyaret 
Gönüllülerin özverili çalışmalarına tanıklık eden Akar, afet ve acil yardım alanında sivil toplumun önemine dikkat çekti.

Eğitime Destek Platformu Toplantısına Katılım 
Eğitime Destek Platformu’nun çalışma toplantısına katılan Akar, eğitimde fırsat eşitliği ve gençlerin geleceği için yürütülen projelere destek verdi.

 

 

