Birlikte Güçlü Kayseri: Hulusi Akar'dan Yoğun Hafta Sonu Mesaisi
Ak Parti Kayseri Milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, 27 Eylül Cumartesi günü Kayseri'de bir dizi etkinlik ve ziyaretle dolu yoğun bir program gerçekleştirdi.
İncesu Dragon Festivali’nde Sporcularla Buluşma
İncesu’da düzenlenen Dragon Festivali’nde sporcuların heyecanına ortak olan Akar, gençlerin dinamizmini ve sporun birleştirici gücünü vurguladı.
Salur Mahallesi’nde Çiftçilerle İstişare
Salur Mahallesi’nde vatandaşlarla ve çiftçilerle bir araya gelen Akar, yerinde talepleri dinleyerek çözüm odaklı görüşmeler gerçekleştirdi.
✈️ Kayseri Havalimanı’nda AFAD Lojistik Deposu İncelemesi
AFAD’ın lojistik kapasitesini artırmak amacıyla yeniden düzenlenecek olan Kayseri Havalimanı’nda incelemelerde bulunan Akar, afetlere hazırlık konusunda önemli mesajlar verdi.
KYK Öğrenci Yurdu İnşaatında Denetim
Yapımı süren KYK öğrenci yurdunda yetkililerden bilgi alan Akar, gençlerin barınma ihtiyaçlarına yönelik yatırımların hızla tamamlanacağını belirtti.
Gökbörü Arama Kurtarma Derneği’ne Ziyaret
Gönüllülerin özverili çalışmalarına tanıklık eden Akar, afet ve acil yardım alanında sivil toplumun önemine dikkat çekti.
Eğitime Destek Platformu Toplantısına Katılım
Eğitime Destek Platformu’nun çalışma toplantısına katılan Akar, eğitimde fırsat eşitliği ve gençlerin geleceği için yürütülen projelere destek verdi.