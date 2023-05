Bisiklet hırsızı kamera sayesinde yakalandı

Olay, Melikgazi ilçesine bağlı Esenyurt Mahallesi’nde bulunan bir apartmanda meydana geldi. B.D. isimli şüpheli apartmanın kapısını açarak içeri girdi. Daha sonra apartman içinde bulunan bisikleti çalan B.D. çaldığı bisiklete binerek gözden kayboldu. B.D.’nin bu anları, binanın güvenlik kameraları tarafından an be an kayıt altına alındı.

Kamera görüntüleriyle polise gidildi. Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, görüntülerden kimliği belirlenen hırsızlık zanlısını yakalayarak gözaltına aldı.