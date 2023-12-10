Bisiklet Pedallarını Özgür Filistin için Çevirdiler

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu organizasyonu ile Pedalcanlar bisiklet grubu katkılarıyla, Kayseri Cumhuriyet Meydanından başlayan bisiklet turu, şehir merkezinde turlarını tamamladıktan sonra Talas yolu üzerinden pParaşüt Alanı'na ulaştılar.

Filistin halkına destek vermek ve İsrail'in vahşet ve katliamlarını protesto eden Filistin bayraklı bisiklet turuna çok sayıda bisiklet sürücüsü destek verdi.