Bisiklet Pedallarını Özgür Filistin için Çevirdiler
Kayserili bisiklet sevdalılarından bir grup, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelerek İsrail vahşetini protesto etmek ve Filistin halkına destek vermek için pedal çevirdiler.
- 10.12.2023 16:32
- Güncelleme: 10.12.2023 16:32
Kayseri Filistin Dayanışma Platformu organizasyonu ile Pedalcanlar bisiklet grubu katkılarıyla, Kayseri Cumhuriyet Meydanından başlayan bisiklet turu, şehir merkezinde turlarını tamamladıktan sonra Talas yolu üzerinden pParaşüt Alanı'na ulaştılar.
Filistin halkına destek vermek ve İsrail'in vahşet ve katliamlarını protesto eden Filistin bayraklı bisiklet turuna çok sayıda bisiklet sürücüsü destek verdi.
Haber Merkezi
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